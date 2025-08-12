Trump elogia a Madrid y la corona como la ciudad más segura del mundo

El presidente estadounidense Donald Trump ha situado a Madrid en el epicentro del debate internacional sobre seguridad ciudadana al situarla en pleno acto oficial, como la ciudad más segura del mundo. El elogio llega en el marco de una comparecencia en la que Trump repasó la situación de Washington D.C. y denunció la crisis de seguridad en la capital estadounidense, compartiendo un gráfico comparativo donde Madrid encabezaba el ranking.

El gráfico viral: Madrid en la cima de la seguridad

Antes del acto, la Casa Blanca distribuyó —y Trump compartió también en su perfil de Truth Social— un gráfico con tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes en capitales de todo el mundo. Washington D.C. figuraba a la cabeza, seguida de Bogotá, Ciudad de México, Islamabad y Lima.

Madrid aparecía en la última posición, tomada como ejemplo internacional de convivencia y seguridad. Según el gráfico, Madrid supera a ciudades como Ottawa, París, La Habana o Londres en bajas tasas de criminalidad. El gráfico presentado fue viralizado en la red Truth Social, donde Trump subrayó que "Madrid es la ciudad más segura del mundo", animando a otros gobiernos a tomar nota para "acabar con el crimen, la suciedad y el abandono".

Gráfico de ciudades compartido por Trump | Truth Social

La seguridad en Washington, eje del discurso

Durante una ambiciosa presentación celebrada en la Casa Blanca, Trump justificó su decisión de tomar el control directo de la Policía Metropolitana de Washington y el despliegue de 800 soldados de la Guardia Nacional ante lo que definió como "una emergencia de seguridad pública".

Según Trump, Washington "ha sido tomada por bandas violentas y criminales sanguinarios" y aseguró que la tasa de homicidios era "superior a la de algunas de las peores ciudades del mundo". Su intervención estuvo marcada por datos comparativos sobre homicidios en distintas urbes internacionales.

El anuncio vino acompañado de una serie de promesas para "liberar" la capital estadounidense del "caos y la criminalidad", incluidas la reubicación de personas sin hogar y la erradicación de asentamientos marginales. La decisión, sin precedentes en las últimas décadas, ha generado controversia ante el contraste con datos oficiales: las cifras del Departamento de Justicia indican que el crimen en Washington lleva dos años en descenso, con mínimos históricos desde hace tres décadas.

Madrid, un modelo internacional

La imagen de Madrid como referente global no solo se apoya en los datos presentados por Trump. Recientemente, la ciudad ha escalado posiciones en índices internacionales de seguridad y calidad de vida, consolidándose también como destino favorito de grandes fortunas e inversores.

Con esta maniobra política, Trump coloca a Madrid como ideal internacional en materia de seguridad y convivencia, mientras recrudece el debate sobre la gestión del orden público y los modelos de intervención en grandes capitales.