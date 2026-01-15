Trump describe a Delcy Rodríguez como "una persona fantástica" después de mantener una llamada telefónica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la dirigente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han mantenido una conversación telefónica este miércoles que ambos caracterizaron como positiva. Trump afirmó que Rodríguez es "una persona fantástica" y que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también había estado en contacto con ella.

Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, calificó la conversación de larga, productiva y cordial, y señaló que ambos abordaron una agenda bilateral en beneficio de los dos países. Todo ello pese a la postura que ha mantenido públicamente el gobierno venezolano que ha acusado en varias ocasiones a la Administración Trump de "secuestrar" al presidente del país Nicolás Maduro y había reclamado su regreso

Rodríguez asumió la presidencia de manera interina a principios de este mes después de que el Ejército estadounidense capturara a Maduro y lo trasladara a Estados Unidos para ser juzgado por supuestos cargos de narcotráfico y posesión de armas. Trump afirmó en una publicación en redes sociales que ambos hablaron de petróleo, minerales, comercio y seguridad, mientras Estados Unidos trabaja para "ayudar a Venezuela a estabilizarse y recuperarse".

La llamada suaviza las relaciones entre ambos países tras meses de tensiones crecientes, que incluyeron ataques militares estadounidenses contra presuntas embarcaciones dedicadas al narcotráfico y sanciones dirigidas al sector petrolero venezolano, mientras la Administración Trump pone el foco en las vastas reservas de crudo del país.

Un nuevo momento para político para Venezuela

"El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica", sentenció la mandataria encargada del país sudamericano, que compareció ante periodistas nacionales y extranjeros flanqueada por su hermano y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Al mismo tiempo que aseguraba que su Ejecutivo había excarcelado más de 400 presos políticos.

Encuentro en Trump y Corina Machado

Esta llamada se produce en la víspera de la reunión entre el presidente de Estados Unidos y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado que almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela. Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Hasta ahora, Trump ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela. Machado ha manifestado públicamente su deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump, quien aspira a obtener ese galardón, como un intento de acercar posiciones con el mandatario, aunque el Comité del Nobel ha advertido que el premio es intransferible.