Trump critica a Putin tras los nuevos ataques a Ucrania y le califica como "loco"

Ucrania ha vivido durante la madrugada del sábado al domingo el peor ataque (con hasta 69 misiles y 300 drones) desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. Estos datos los han aportado las autoridades del país después de que las defensas aéreas ucranianas no hubieran podido neutralizar los proyectiles, dejando al menos 13 muertos en Kiev y otros puntos del país.

Horas después el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelensky, manifestó que la falta de respuesta por parte de Washington ante los últimos bombardeos rusos estaba fortaleciendo la postura de Putin. Además, instó a ejercer una “presión contundente” sobre Moscú, lo que, según él, debería incluir sanciones más estrictas. Al poco tiempo de este mensaje, Donald Trump ha expresado su desconcierto y desaprobación ante la ofensiva militar en Ucrania.

La postura del mandatario se ha dado a conocer desde la Base Aérea Andrews, justo antes de regresar a la Casa Blanca tras pasar el fin de semana en su campo de golf de Bedminster, en Nueva Jersey: "No me gusta lo que está haciendo Putin. Está matando a mucha gente, y no sé qué demonios le ha pasado. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Siempre me llevé bien con él, pero está lanzando cohetes a ciudades y matando gente, y no me gusta nada".

Más tarde amplía su opinión a través de su red social 'Truth', en las que apunta que Putin "se ha vuelto completamente loco. Siempre he dicho que quiere toda Ucrania, no solo una parte, y quizá sea verdad, pero si lo hace, ¡eso llevará a la caída de Rusia!".

Solo ha pasado una semana desde que Trump conversara durante más de dos horas por teléfono con el ruso y dijese que la llamada había sido excelente porque Moscú y Kiev iban a comenzar de inmediato las negociaciones. Ese mismo día, la Casa Blanca transmitió a los líderes Europeos su frustración ante la falta de avances.

“Veremos qué hacemos”, sentenció el presidente estadounidense cuando le han preguntado si está considerando imponer sanciones, aunque más tarde trasladó que “absolutamente” llevaría a cabo esta posición.