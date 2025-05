Trump cree que Putin no quiere terminar con su invasión de Ucrania, porque cree que la está ganando

El mandatario norteamericano mantuvo el pasado lunes una conversación telefónica de tres horas con su homólogo ruso para negociar el fin de la guerra de Ucrania. El líder comentó que, aunque no se produjeron grandes avances, comenzarían negociaciones "inmediatas" para un alto el fuego entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, 'Wall Street Journal' ha publicado un artículo en el que el presidente de EE.UU confesó a líderes europeos que Vladimir Putin no está dispuesto a llegar a un acuerdo con Ucrania.

Esta información ha sido trasladada por uno de estos líderes, que ha contado cómo Trump empezó la conversación diciendo "creo que Vladimir no quiere la paz", porque cree que está ganando. Aunque también los funcionarios europeos calificaron la llamada de confusa y contradictoria, ya que Trump también afirmó creer que Putin, en última instancia, deseaba la paz, aunque en los términos de Rusia.

La Casa Blanca ha matizado esta información, pero no la desmiente. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló en un correo al medio que Trump "dijo que cree que Putin está ganando la guerra, pero nunca dijo que Putin no está listo para terminar la guerra".

Albares y Marco Rubio se reúnen

La guerra en Ucrania ha sido uno de los asuntos de los que hablaron este jueves en Washington el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El encuentro se ha descrito como una reunión "cordial", en la que el estadounidense le reclamó a Albares que España eleve su gasto en Defensa al 5%. Aunque el Gobierno haya incrementado el presupuesto de defensa en los últimos años, pasando de 17.243 millones de euros en 2023 a 19.723 millones en 2024, aún se encuentra por debajo del 2% del PIB, objetivo acordado para antes de que finalice 2025.

"He insistido en que ha sido un enorme esfuerzo alcanzar ese 2% y que el debate en estos momentos tiene que centrarse en las capacidades", ha señalado el ministro en una rueda de prensa posterior al encuentro.

"Me he reunido con el ministro Albares para hablar sobre el gasto en defensa, la lucha contra la inmigración ilegal y el fomento del comercio justo. He urgido a España a sumarse a los Aliados y destinar el 5% de su PIB a Defensa", cuenta Rubio mediante la red social X.