Trump comparte un vídeo con IA que muestra a Obama siendo detenido

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido un vídeo creado por Inteligencia Artificial en su red social Truth en el que el expresidente Barack Obama es detenido por tres agentes del FBI y encarcelado. Este vídeo llega días después de las declaraciones de la directora de Inteligencia Nacional, Tusli Gabbard.

Supuestamente, Gabbard tiene en su poder una "evidencia abrumadora" de que la exsecretaria de Estado y el expresidente de Estados Unidos, Hillary Clinton y Barack Obama, respectivamente, participaron en una presunta "conspiración" contra Trump en el marco de las elecciones de 2016.

Trump aplaudió a la cadena Fox por insistir en su condena a "Obama y sus matones" que han quedado "expuestos de manera inequívoca" al fraude electoral. En este contexto, el siguiente paso ha sido la creación de un vídeo con inteligencia artificial que representa una detención de Obama durante una conversación en el Despacho Oval con Trump.

Nadie está por encima de la ley

En el vídeo, de casi un minuto de duración, aparecen otros rostros como el expresidente Joe Biden o Nancy Pelosi. Todos ellos repiten la misma frase: "No one is above the law" (Nadie está por encima de la ley). De fondo suena una canción típica de circo y a mitad del mismo aparece un meme y Donald Trump y Obama en el Despacho Oval mientras mantienen una reunión.

En ese momento, tres agentes del FBI detienen al expresidente estadounidense, que intenta resistirse, mientras Trump se ríe. Finalmente, Obama aparece en una celda vestido con un mono naranja de presidiario. Además, suena de fondo la canción Y.M.C.A. de The Village People.

Trump atraviesa un momento de crisis reputacional

Este vídeo responde al intento del presidente de Estados Unidos de desviar la atención, ya que en estos momentos el mandato del presidente está en plena crisis tras negarse a desclasificar los papeles del caso Jeffrey Epstein, a pesar de que durante la campaña dijo que revelaría toda la verdad.

Trump interpuso una denuncia contra el medio The Wall Street Jorunal, ya que publicó una noticia que decía que el presidente estadounidense le había enviado una carta "obscena" a Jeffrey Epstein cuando cumplió 50 años -en ese momento ya estaba condenado por abusos sexuales-. Según el magnate, es un "artículo falso, malicioso, difamatorio".

No es la primera vez que el presidente estadounidense utiliza la IA. Hace unos meses publicó un vídeo de la Franja de Gaza convertida en un ressort, ya que quería convertir el enclave en la "Riviera de Oriente Medio".