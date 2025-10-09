Trump carga contra España por el gasto en Defensa: "Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado la falta de gasto en Defensa en España y ha sugerido expulsar a nuestro país de la OTAN. "No tienen excusa para no hacerlo, pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente", ha dicho Trump a su homólogo finlandés, Alexander Stubb.

"Solicité que pagaran el 5%, no el 2%. Y la mayoría pensó que no iba a suceder y se aprobó prácticamente por unanimidad. Tuvimos un país rezagado: España (…) Deben llamarles y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", señaló el líder norteamericano.

El aumento del gasto militar ha sido uno de los grandes debates de los últimos meses en Europa. Los países de la OTAN acordaron aumentar el gasto hasta alcanzar el 2% tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014, y se pusieron de plazo el año 2024 para ello, pero España quedó por debajo de ese umbral.

Durante su primer mandato, Donald Trump insistió en que Estados Unidos cargaba con un gasto desproporcionado señalando a países como España y amenazando públicamente con retirar apoyo militar o salir de la OTAN si el gasto militar de estos países no aumentaba.

El debate ha ido cobrando más fuerza en los últimos años con el auge de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio, y en abril de este año Sánchez anunció un plan por el cual España aumentaría el gasto hasta el 2% del PIB en 2025 con una inversión adicional de más de diez mil millones de euros.

Pero ahora las exigencias de Trump son mayores y el presidente norteamericano lleva meses impulsando desde la OTAN la idea de que los socios aumenten su gasto hasta el 5% del PIB para 2035, algo que el Gobierno de España considera "irrazonable y contraproducente" para su modelo social y de Estado de bienestar.

"Vamos a hacer un esfuerzo significativo. Sin subir impuestos, sin tocar un solo euro del Estado de bienestar y sin incurrir en mayor déficit público", explicó Pedro Sánchez en abril cuando anunció el plan.

En la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya el pasado mes de junio, los miembros acordaron el aumento del gasto militar el 5% del PIB, aunque algunos países expresaron la necesidad de plazos más largos y fórmulas flexibles para llegar a esa cifra.

A pesar de que Trump ya había arremetido contra España en otras ocasiones por el rechazo al aumento del gasto en Defensa, esta es la primera vez que sugiere que nuestro país sea expulsado de la Alianza.

Tras estas declaraciones, fuentes del Gobierno de España han trasladado a EFE que el Ejecutivo está muy tranquilo y han subrayado que España cumple "con sus objetivos de capacidad" tanto como Estados Unidos.