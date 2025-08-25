Trump cambiará el nombre al Departamento de Defensa que volverá a llamarse Departamento de Guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este lunes que en cuestión de días recuperará el nombre de Departamento de Guerra para el actual Departamento de Defensa.

El magnate ha asegurado que el secretario de Defensa, "Pete Hegseth, ha hecho un trabajo increíble en el Departamento de Guerra". "Lo llamamos Departamento de Defensa, pero entre nosotros, creo que vamos a cambiarle el nombre", ha afirmado Trump durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

"El cambio probablemente se hará la semana que viene, más o menos", ha apuntado el mandatario estadounidense durante un acto en el que también han estado presentes el presidente surcoreano, Lee Jae Myung; el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio.

Trump ha recordado "la increíble historia de victorias de cuando era el Departamento de Guerra". "Ganamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Departamento de Guerra y para mí es lo que es realmente. La defensa es solo una parte", ha argumentado.

El Departamento de Guerra lo creó el presidente George Washington en 1789 y existió con ese nombre hasta 1947, cuando el presidente Harry Truman introdujo una profunda reforma que dividió el organismo en varias secciones hasta que en 1949 se creó el Departamento de Defensa.