Trump aumenta su presión sobre Venezuela y pide que se considere "cerrado en su totalidad" su espacio aéreo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha publicado un mensaje este sábado en sus redes sociales en el que ha advertido de que las "aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas" consideren que el espacio aéreo de Venezuela "permanecerá cerrado en su totalidad".

"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad. ¡Gracias por su atención! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP", reza el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un momento de alta tensión en las relaciones entre los dos países y sin aclarar ninguna otra circunstancia relacionada con dicho cierre.

Las operaciones "por tierra" comenzarán "muy pronto"

El aviso de Trump ocurre prácticamente al término de una semana en la que el mandatario norteamericano ha avisado a las claras de que su estrategia militar en la lucha antidroga pasaría en un futuro próximo de circunscribirse a las aguas del Caribe a convertirse en una lucha por tierra.

Este mismo jueves Trump ya avisó que "muy pronto" comenzarán las operaciones de las fuerzas norteamericanas para "detener por tierra" a los supuestamente "numerosos" narcotraficantes venezolanos, alimentando todavía más las especulaciones sobre una posible intervención militar estadounidense en el país latinoamericano.

"Vamos a empezar a detenerlos también por tierra"

"Probablemente os hayáis dado cuenta de que la gente no quiere hacer entregas por mar, y vamos a empezar a detenerlos también por tierra. Por tierra es más fácil, pero eso va a empezar muy pronto", afirmó el inquilino de la Casa Blanca en una conversación a distancia con militares de servicio con motivo del Día de Acción de Gracias.

La Administración de Donald Trump, que ha autorizado a la CIA a operar en Venezuela, ha esgrimido el presunto rol del Cártel de los Soles en el tráfico de drogas como una de sus principales bazas para justificar ataques contra supuestas narcolanchas en aguas del Caribe, aunque también los ha extendido al Pacífico oriental, sumando al menos 83 muertos en 21 operaciones en total.

Estos ataques, en el marco de la denominada operación 'Lanza del Sur', se suman al incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones 'USS Gerald Ford', el más grande de la Armada estadounidense.