Trump asegura que sabe dónde está el líder de Irán y descarta matarlo "por ahora"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado que conoce la ubicación exacta del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, pero ha descartado, "al menos por ahora", la opción de eliminarlo. Estas afirmaciones se producen en medio de la escalada de tensiones entre Irán e Israel y tras varios mensajes en los que Trump ha endurecido su postura frente a Teherán.

Trump: "Sabemos dónde está Jamenei, pero no vamos a matarlo"

En una serie de publicaciones en la red Truth Social, Donald Trump aseguró que Estados Unidos tiene localizado al líder supremo iraní y que, aunque sería "un objetivo fácil", no contempla por el momento un ataque directo contra su persona.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado 'Líder Supremo'. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora. Pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. ¡Gracias por su atención a este asunto!", dice el mensaje del líder republicano.

Trump advirtió que la paciencia de Washington "se está agotando" ante los ataques contra civiles y soldados estadounidenses y exigió a las autoridades iraníes una "rendición incondicional". Además, subrayó que no desea que se lancen misiles contra ciudadanos o militares de Estados Unidos.

Control del espacio aéreo y advertencias a Irán

El presidente estadounidense afirmó que su país tiene "el control total de los cielos de Irán" y que los sistemas de defensa iraníes "no se comparan con los fabricados en Estados Unidos". Trump enfatizó la superioridad militar estadounidense y recalcó que responderá "con dureza" si Irán ataca bases o tropas de EE. UU. en Oriente Medio.

Postura de Trump sobre el conflicto Israel-Irán

Rechazo a un alto el fuego y exigencia de un "verdadero final". Trump dejó claro que no busca un simple alto el fuego entre Israel e Irán, sino "algo mejor". "No estoy buscando un alto el fuego, estamos buscando algo mejor que un alto el fuego", declaró a la prensa, insistiendo en que su objetivo es que Irán "ceda completamente" y se logre "un verdadero final" al conflicto.

El mandatario abandonó anticipadamente la cumbre del G7 en Canadá para regresar a Washington y reunirse con su equipo de seguridad nacional, en pleno enfrentamiento directo entre su aliado Israel e Irán. Trump también lamentó que Irán no firmara el acuerdo nuclear en el plazo dado y advirtió que "todo el mundo debería evacuar Teherán" ante la escalada bélica.

Mensajes de presión y advertencias militares

En sus declaraciones, Trump ha reiterado que Estados Unidos no ha participado directamente en los ataques israelíes contra Irán, pero ha advertido a Teherán que, si ataca intereses estadounidenses, responderá con una fuerza "nunca antes vista". Además, ha asegurado estar en contacto constante con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ha manifestado su confianza en que Irán e Israel llegarán a un acuerdo, aunque por el momento la tensión sigue en aumento.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de intensos ataques cruzados entre Israel e Irán, con cientos de víctimas en ambos países. Mientras Israel ha bombardeado instalaciones nucleares y objetivos militares iraníes, Irán ha respondido con lanzamientos de misiles, elevando el riesgo de una escalada regional.

Trump mantiene así una postura de presión máxima sobre Irán, combinando advertencias militares, exigencias de rendición y mensajes de apoyo a Israel, mientras descarta por ahora la eliminación directa del líder supremo iraní, pero sin descartar nuevas acciones si la situación se agrava.