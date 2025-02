Trump asegura que se reunirá pronto con Zelenski: "Me gustaría recibirlo en el Despacho Oval"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que se va a reunir con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, "en los próximos días". Lo ha dicho en la rueda de prensa conjunta con el presidente francés, Enmanuel Macron, tras la reunión que han mantenido ambos en Washington justo cuando se cumplen tres años de la invasión rusa.

"Me reuniré con el presidente Zelenski esta semana o la semana que viene, me gustaría que firmáramos un acuerdo" ha manifestado Trump. Además, ha añadido que le "gustaría recibirlo en el Despacho Oval". Hace unos días Trump llamó "dictador" al presidente ucraniano y le advirtió sobre que si no actuaba rápido, "se quedará sin país".

"Estamos muy cerca de un acuerdo final sobre tierras raras y me gustaría que viniese aquí para firmar ese acuerdo" ha sentenciado. Estas tierras raras es como se conoce a un territorio ucraniano rico en recursos minerales imprescindibles para fabricar dispositivos electrónicos o sistemas de defensa.

Reunión con Putin

Donald Trump, además, ha confirmado que "en algún momento" se reunirá con el presidente Putin, aunque ha asegurado que no sabe cuándo. También ha hecho referencia a la guerra de Ucrania, a la que se ha referido como "estamos intentado resolver esto".

Minutos después, el líder estadounidense ha publicado en su red social Truth Social que está manteniendo "serias conversaciones" con Putin sobre el fin de la guerra e "importantes transacciones de desarrollo económico". "¡Las negociaciones avanzan muy bien!" ha concluido.

Sobre si llamaría a Putin dictador, Trump se ha limitado a responder que no utiliza esas palabras "a la ligera".

Putin aceptaría tropas europeas

Además, el presidente estadounidense ha confirmado que Putin aceptaría la presencia de tropas europeas en Ucrania como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra. De confirmarse, supondría un cambio en la postura de Moscú, que hasta ahora ha considerado el despliegue de tropas europeas en Ucrania como una "línea roja" y una agresión por parte de Europa

Macron confirma que la reunión con Trump ha ido "muy bien"

Macron ha sido el primer líder europeo recibido por Trump desde su toma de posesión el pasado 20 de enero. El jueves es el turno del primer ministro británico Keir Starmer.

El presidente francés ha indicado que su reunión con Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca ha ido "muy bien" y que ha sido un encuentro "muy amistoso". La conversación ha durado más de dos horas y media y han aprovechado para hacer por videoconferencia la reunión del G7. Además ha asegurado que volverá "dentro de poco".

Además, Macron ha defendido en la rueda de prensa la necesidad de una "paz sólida y duradera" para Ucrania.

Misma postura que la reunión del G7

Macron y Trump se han reunido virtualmente con el resto de miembros del G7 para tratar la Guerra de Ucrania y el presidente del grupo, el canadiense Justin Trudeau ha confirmado que "hay una fuerte unidad en el G7 de que esta injusta guerra tiene que terminar". Igualmente ha señalado que "hay muchas conversaciones" sobre cómo lograr la paz.

Por su parte, la UE continúa insistiendo en que no es posible abordar la paz en Ucrania sin tener en cuenta a Ucrania. Lo ha expresado la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros comunitarios.

"No hay nada sobre Ucrania sin Ucrania y también nada sobre Europa sin Europa. Estos son también los mensajes que estamos dando a nuestros homólogos de Estados Unidos". En esta reunión los ministros han tratado la propuesta de Kallas de ampliar la ayuda militar a Kiev, algo que decidirán finalmente los líderes comunitarios el próximo 6 de marzo.

Está en el aire el comunicado conjunto de los miembros del G7 sobre el tercer aniversario de la guerra de Ucrania debido a que Estados Unidos no quiere que se identifique a Rusia con la palabra "agresor".