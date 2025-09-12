Trump asegura que han detenido al supuesto asesino de Charlie Kirk

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado "con un alto grado de certeza" que han detenido al supuesto asesino del comentarista conservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, ha dicho literalmente Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario ha agregado que se enteró de la captura "cinco minutos antes de entrar" al plató del programa 'Fox and Friends' y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump ha explicado brevemente que al parecer fue el propio padre y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", ha indicado.

24 horas huido

El asesino de Kirk ha eludido a la policía y a los agentes federales durante más de 24 horas después del tiroteo del miércoles, en el que un francotirador disparó un solo tiro que mató a Kirk durante una aparición en la Universidad del Valle de Utah en Orem.

El FBI había difundido imágenes granuladas, aparentemente tomadas de cámaras de seguridad, que mostraban a un sospechoso con una camiseta negra, gafas de sol negras y una gorra de béisbol oscura. La camiseta de manga larga parecía tener estampada la imagen de un águila calva volando sobre una bandera estadounidense.

Más allá del anuncio que ha hecho Trump sobre su detención, se desconoce la identidad del detenido, lo único que se sabe son los datos facilitados de la investigación, que el tirador parecía tener edad universitaria y se integraba bien en el campus, según dijo el Comisionado de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, en la sesión informativa.

El asesino llegó minutos antes del inicio del debate dirigido por Kirk

Kirk, autor, presentador de podcasts y aliado cercano de Trump, ayudó a construir el apoyo al Partido Republicano durante la última campaña entre los votantes más jóvenes.

El FBI y funcionarios estatales informaron de que el asesino llegó al campus unos minutos antes del inicio del evento, un debate dirigido por Kirk titulado "Demuéstrame que estoy equivocado" ante 3.000 personas en Utah Valley, a unos 65 km al sur de Salt Lake City.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraban a una persona subiendo por las escaleras para acceder a un tejado antes de dispararle a Kirk, según informaron las autoridades en una rueda de prensa. Kirk, un firme defensor del derecho a portar armas, respondía a una pregunta del público sobre tiroteos masivos cuando la bala le impactó en el cuello. El público huyó presa del pánico.

El tirador saltó del tejado y huyó

Según relató el agente del FBI Robert Bohls, el tirador saltó del tejado y huyó a un barrio contiguo. Los investigadores encontraron un rifle de cerrojo de alta potencia en una zona boscosa cercana y lo estaban examinando junto con huellas de palmas y pies en busca de pistas.

Tras el asesinato las clases fueron cancelaras y tanto el edificio del campus donde se produjo el tiroteo como los bosques cercanos quedaron acordonados para facilitar la búsqueda de pruebas por parte de los investigadores.

Indignación y denuncias de violencia política

Kirk, cofundador y presidente del grupo estudiantil conservador Turning Point USA, se presentó en Utah Valley el miércoles como parte de una gira de 15 eventos "American Comeback Tour" por campus universitarios estadounidenses. Su asesinato ha provocado indignación y denuncias de violencia política por parte de demócratas, republicanos y gobiernos extranjeros.

Casado y padre de dos hijos pequeños, Kirk era reconocido por los republicanos como un carismático defensor de las políticas de derecha en materia de raza, género, inmigración, religión y regulación de armas.

Interactuaba frecuentemente con sus críticos, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, invitando a menudo a miembros de su público a debatir con él en directo.