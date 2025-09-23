Trump arremete contra la ONU y señala que "Europa se está yendo al infierno" mientras Sánchez defiende su papel: "La casa del diálogo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado este martes contra la ONU en su discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que ha atacado en varios frentes a la organización y ha señalado que las políticas migratorias de Europa están llevando al continente "al infierno".

La inmigración ha sido uno de los principales aspectos que ha señalado Trump para atacar a la ONU y ha pedido "terminar con ese fracasado experimento de fronteras abiertas".

"Es hora de poner fin a este fallido experimento de fronteras abiertas. Tienen que terminar con ello de una vez. Créanme, les puedo decir que soy un verdadero experto en este tema. Sus países se están yendo al infierno (...) Me preocupa Europa. Amo Europa, amo a su gente, y me apena verla afectada por la crisis energética y la inmigración", ha explicado.

El presidente norteamericano dijo, además, que la inmigración a nivel global está "descontrolada" y advirtió de que Europa va a sucumbir a un "monstruo" que "está destruyendo su herencia" por el afán de ser "políticamente correcto".

Acusó, además, a la ONU, de estar fomentando la inmigración irregular y "creando nuevos problemas (…) Está financiando el asalto a países occidentales y sus fronteras (…) Ha provisto de comida, refugio, transporte y tarjetas de débito a los extranjeros ilegales".

Trump también señaló que la ONU no sirve para resolver conflictos y que es ineficiente. "Tiene un tremendo potencial, pero todo lo que parecen hacer es escribir cartas muy enérgicas y luego no cumplirlas, es todo palabrería", ha dicho.

El último de los asuntos por los que Trump ha criticado a Naciones Unidas es el cambio climático y ha llegado a tildar a los expertos de la ONU en torno a este tema de "personas estúpidas".

Sánchez responde a Trump reivindicando el papel de la ONU

Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha respondido a las críticas de Trump con un mensaje en sus redes sociales en el que ha reivindicado el papel de la ONU ante los desafíos globales y garantizó el apoyo de España para que ésta siga siendo "la casa del diálogo y las soluciones compartidas".