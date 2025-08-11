Trump anuncia que expulsará a todas las personas sin hogar de Washington: "Se acabó ir de buen chico"

Donald Trump continúa con sus medidas extremas, y este domingo, mediante su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos ha anunciado que tiene intención de expulsar "inmediatamente" a todas las personas sin hogar de Washington D. C. como parte de su plan para reducir la criminalidad en la ciudad. La cual, según las cifras oficiales, muestra una caída histórica en la capital.

"Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de que lo que ha sido jamás", escribe el presidente, "la gente sin hogar se tendrá que marchar inmediatamente". Trump asegura en su mensaje que les dirigirán a "lugares donde ir", pero que esos destinos "estarán lejos de la capital".

Refiriéndose a los delincuentes, el presidente ha sido más tajante: "Vosotros no tendréis que ir a ninguna parte, porque vais a acabar en la cárcel, donde os merecéis". Asegura que este proceso será muy rápido, "como en la frontera", e insiste en que "se acabó el ir de buen chico. Queremos recuperar nuestra capital".

Trump amenaza con declarar el control federal

Además de expulsar a los sin techo, ha avanzado que en esta rueda de prensa del lunes, que tendrá lugar a las 10 de la mañana, hora local, podría contemplar la declaración del control federal sobre Washington D. C. para seguir "limpiando" la ciudad. El contexto que rodea a esta declaración puede ser ciertamente revelador, y es que el pasado miércoles, un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) resultó herido durante un presunto intento del robo de su coche.

Hay que recordar que Trump no tiene la autoridad necesaria para federar la ciudad por sí solo. Lo que sí que puede hacer el presidente es asumir las competencias de seguridad, siempre y cuando declare la existencia de emergencia que requieran el uso de la Policía Metropolitana para fines federales, gracias a la Ley de Autonomía.

Los datos de criminalidad en Washington D.C.

Desde el Departamento de Policía de la capital, aseguran que la delincuencia violenta ha disminuido un 26 por ciento en los primeros siete meses de 2025 en comparación con el año pasado, mientras que la delincuencia en general se ha reducido alrededor de un 7 por ciento.

Según la alcaldesa demócrata, su ciudad "no estaba experimentando un aumento repentino de la delincuencia". Insiste en que "hubo un aumento terrible de la delincuencia en 2023, pero esto no es 2023". "Hemos dedicado los últimos dos años a reducir la delincuencia violenta en esta ciudad" aseguró a la NBC, e insiste en que ahora está en "su nivel más bajo en 30 años".