Trump anuncia más aranceles y una reunión con Zelenski la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este viernes que la próxima semana anunciará la imposición de aranceles a varios países, una medida que busca equiparar las tasas que estos aplican a las exportaciones estadounidenses y que aviva la incertidumbre sobre una posible guerra comercial.

"La semana próxima anunciaré aranceles recíprocos, para que se nos trate en igualdad de condiciones con otros países. No queremos más ni menos. Así que lo anunciaré la próxima semana, junto con muchas otras cosas", dijo Trump en declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, donde se reunió con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Reunión con Zelenski y llamada a Putin

El presidente de Estados Unidos también ha anunciado que recibirá a Zelenski la próxima semana en la Casa Blanca y hablará por teléfono con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en un intento de poner fin a la guerra en Ucrania.

"Probablemente me reuniré con el presidente Zelenski la próxima semana y también hablaré con el presidente Putin. Me gustaría que esa guerra terminara", ha asegurado.

No devolverá a Ucrania las armas nucleares

Keith Kellog, enviado especial en Ucrania de la Administración Trump, ha explicado al presidente ucraniano que no devolverán el armamento nuclear que fue requisado en 1994 después de que éste lo planteara si no se producía la adhesión en la OTAN. "Seamos honestos, sabemos que eso no va a suceder", ha asegurado Kellog en una entrevista en Fox News.

Kellogg, cuya visita a Ucrania se espera para el próximo 20 de febrero, ha estado estas semanas advirtiendo de que tanto Moscú como Kiev deberán hacer un esfuerzo y ceder en algunas de sus pretensiones de cara a una eventual mesa de negociación.

"A medida que se desarrollan los planes para poner fin a esta masacre, hay que asegurarse que todos los implicados entren en juego. Una vez que podamos tener estas conversaciones cara a cara, entonces podremos empezar a trabajar en las concesiones", ha explicado.