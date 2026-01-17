Trump anuncia aranceles del 10% a partir del 1 de febrero a los países que han enviado tropas a Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido este sábado implementar una ola de aranceles a los aliados europeos que han enviado tropas a Groenlandia. Trump ha dicho que estos aranceles irán aumentando de manera progresiva y no terminarán hasta que se alcance un acuerdo para que su país compre el territorio.

En una publicación en Truth Social, el presidente estadounidense ha afirmado que los aranceles serán del 10% entrarán en vigor a partir del 1 de febrero para Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia. Asimismo, estos aranceles aumentarán al 25% a partir del 1 de junio y continuarán incrementándose hasta que se alcance un acuerdo para que Estados Unidos compre el territorio.

"¡La paz mundial está en juego! China y Rusia quieren Groenlandia, y Dinamarca no puede hacer nada al respecto" ha asegurado. "Hemos subvencionado a Dinamarca, a todos los países de la Unión Europea y a otros durante muchos años al no cobrarles aranceles. Ahora, después de siglos, es hora de que Dinamarca devuelva lo recibido", ha indicado el magnate.

Nadie tocará ese pedazo de tierra sagrado

A su juicio, "solo los Estados Unidos de América pueden participar en este juego" y ha advertido: "Nadie tocará ese pedazo de tierra sagrado". Según Trump, está "en juego la seguridad nacional del mundo" y los países anteriormente mencionados han viajado a Groenlandia "con fines desconocidos".

"Estos países han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible", ha continuado el presidente estadounidense. Por ello, es "imperativo" tomar medidas, con el objetivo de "proteger la paz y la seguridad mundiales", ha justificado.

Deja la puerta abierta a una negociación "inmediata"

En su mensaje, Trump ha defendido que Estados Unidos lleva más de 150 años tratando de hacer la transición y que nunca se ha conseguido porque Dinamarca "siempre se ha negado", pero que en estos momentos, la "necesidad de adquirirlo es especialmente importante".

Para terminar, ha dejado la puerta abierta a una negociación "inmediata" con Dinamarca o con los países que han puesto en riesgo Groenlandia. "A pesar de todo lo que hemos hecho por ellos durante tantas décadas", ha lamentado Trump al finalizar el comunicado.