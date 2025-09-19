Trump amenaza con quitarle los permisos de emisión a los canales que le critiquen: "Sólo me dan mala publicidad"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con quitarle los permisos de emisión a los canales que le critiquen, apuntando que aquellos con licencia no están autorizados a ir en su contra.

"Leí en alguna parte que los canales estaban en un 97 % en mi contra. Un 97 % negativo. Y, sin embargo, gané fácilmente en los siete estados clave (en las presidenciales). Si están un 97 % en mi contra, sólo me dan mala publicidad y tienen una licencia, diría que tal vez deberían quitarles el permiso", ha dicho a bordo del avión presidencial Air Force One.

Trump se ha pronunciado en su camino de vuelta del Reino Unido y la misma semana en el que el programa nocturno de Jimmy Kimmel ha sido retirado de la cadena ABC por un comentario del presentador sobre el asesinato del activista ultraderechista Charlie Kirk.

El líder republicano ha incidido en sus críticas a los canales con ese tipo de emisiones "que todo lo que hacen", en su opinión, es ir contra él.

"Si miras atrás ves que no han tenido a un conservador en años. Creo que alguien dijo 'échale un vistazo, lo único que hacen es golpear a Trump'. Tienen licencia. No tienen permitido hacer eso. Son un brazo del Partido Demócrata", ha añadido el mandatario.

Horas antes había señalado que el cese de "Jimmy Kimmel Live" no era cuestión de censura, sino de malas audiencias, alegando que el presentador no tenía talento y que debería haber sido despedido "hace mucho tiempo".

Protestas en Hollywood por la suspensión del programa de Kimmel

La suspensión "indefinida" del afamado 'late show' Jimmy Kimmel Live, debido a sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk., ha provocado una oleada de reacciones de protesta que se han avivado después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, haya celebrado la decisión.

Concretamente, lo que Kimmel dijo en su programa fue lo siguiente: "El fin de semana tocamos fondo con la banda MAGA (siglas del eslogan Make America Great Again) intentando desesperadamente caracterizar a este chico (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk como algo más que uno de ellos y haciendo todo lo posible para sacarle partido político".

"Como ya habréis oído, el programa de Jimmy Kimmel ha sido retirado de forma indefinida y repentina debido a las quejas de la administración Trump", expresaba en su cuenta de Instagram la actriz y comediante Wanda Sykes, que iba a aparecer en el programa este miércoles.

"Veamos. No puso fin a la guerra de Ucrania ni resolvió el conflicto de Gaza durante su primera semana. Pero sí acabó con la libertad de expresión durante su primer año. Para aquellos que rezáis, ahora es el momento de hacerlo", sentenció la intérprete.

Mucho más escueto, pero igualmente contundente fue el también actor y comediante Ben Stiller. "Esto no está bien", escribía en respuesta a la cancelación del 'late show'.

"He dedicado mucho tiempo, tanto en público como en privado, a defender a cómicos con los que no estoy de acuerdo. Si eres cómico y no denuncias la locura que supone sacar a Kimmel de la programación, no te molestes en seguir hablando de la libertad de expresión", reivindicó por su parte el cómico Mike Birbiglia, haciendo un llamamiento a sus compañeros de profesión.

Comunicado del sindicato de guionistas

Por otro lado, también el sindicato de guionistas de Estados Unidos (WGA) se ha pronunciado al respecto de la suspensión del programa. "El derecho a expresar nuestras opiniones y a estar en desacuerdo con los demás -incluso a molestar- es la esencia misma de lo que significa ser un pueblo libre. No se puede negar. Ni con violencia, ni con el abuso del poder gubernamental, ni con actos de cobardía corporativa", señaló en un comunicado, según recoge Deadline.

"Como gremio, nos mantenemos unidos en oposición a cualquiera que utilice su poder e influencia para silenciar las voces de los escritores o de cualquiera que exprese su desacuerdo. Si la libertad de expresión solo se aplicara a las ideas que nos gustan, no habría sido necesario incluirla en la constitución. Lo que hemos firmado, por doloroso que pueda resultar a veces, es el acuerdo liberador de estar en desacuerdo", señalael texto.