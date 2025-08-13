Trump amenaza a Putin con "graves consecuencias" si no accede a un alto el fuego tras la reunión en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, con "consecuencias muy graves" si no accede a un alto el fuego tras la reunión en Alaska (Estados Unidos) de este viernes. "Sí, habrá consecuencias muy graves", ha declarado Trump en declaraciones a los medios de comunicación.

Ambos líderes se reunirán en una base militar en Anchorage (Alaska) tras varios meses en los que Trump ha expresado su frustración por la negativa de Putin a detener la guerra en Ucrania. Un hecho por el que ha amenazado al Kremlin con imponer nuevas sanciones si la situación no cambia favorablemente tras el encuentro en Alaska, el primer cara a acara entre ambos desde junio de 2019 en Osaka (Japón).

"Si la primera reunión sale bien, tendremos un segundo encuentro rápido. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Será un encuentro entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo", ha apuntado el mandatario. Según ha señalado, si todo marcha adecuadamente este viernes, Zelenski deberá asistir a un segundo encuentro porque no puede ser excluido de las negociaciones de paz.

Una llamada y un objetivo que cumplir

Respecto a las conversaciones que ha mantenido con Zelenski, el mandatario estadounidense ha reiterado que la llamada ha sido "muy buena". En ella han participado varios líderes europeos, quienes han establecido cinco prioridades de cara a la reunión entre Trump y Putin.

Entre ellas se encuentra un alto el fuego como punto de partida, así como que Zekenski no quede fuera de la mesa de negociaciones y que las conversaciones formen parte de una estrategia transatlántica.

"La línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido", ha detallado el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmando que son necesarias "garantías de seguridad firmes y sólidas" para que Kiev esté preparada para cualquier ataque próximo de Moscú.