ENTREVISTA EN LA CNN

Trump amenaza a Hamás con la "aniquilación total" si no cede el control de Gaza

Netanyahu también ha avisado de que si Hamás no acepta el plan "en su totalidad", EEUU respaldará dar un fin militar al conflicto.

El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió de que Hamás se enfrenta a la "aniquilación total" si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan de paz para poner fin a la guerra que Israel y el grupo islamista palestino libran en la Franja, informa este domingo CNN.

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto cuáles serían las consecuencias si Hamás insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: "¡Aniquilación total!".

Netanyahu avisa de que Hamás debe aceptar "en su totalidad" el plan

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, avisó este domingo de que el grupo islamista Hamás "no puede aceptar parcialmente" el plan para lograr la paz en Gaza promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump, sino que "tiene que aceptarlo en su totalidad".

"No alimentéis al cocodrilo porque vendrá a por vosotros", afirmó Netanyahu en una entrevista con el canal Euronews en alusión a los líderes europeos, recalcando que ahora "es responsabilidad de Hamás" aceptar el acuerdo que plantea Estados Unidos y que Israel apoya, y devolver a los rehenes que aún tiene en su poder.

Si Hamás se niega a aceptar el plan en su totalidad, Netanyahu advirtió de que Washington respaldará plenamente a Israel en sus esfuerzos por dar un fin militar al conflicto.

"Esperemos que podamos terminarlo por las buenas y no por las malas", dijo.

