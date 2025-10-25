Trump advierte que si no se mantiene el alto el fuego en Gaza "la responsabilidad recaerá sobre Hamás"

"Si no se mantiene, la responsabilidad recaerá sobre Hamás". Así de contundente se ha mostrado el presidente estadounidense Donald Trump respecto a la evolución del alto el fuego entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, que fue impulsado por él mismo y firmado hace unas semanas ante una treintena de líderes mundiales.

"Si no se mantiene, la responsabilidad recaerá sobre Hamás. No será difícil acabar con Hamás rápidamente. Nos dieron su palabra, así que creo que se mantendrá, y si no, tendrán un problema muy grave", ha sentenciado en declaraciones a los medios de comunicación antes de volar hasta Malasia como parte de una gira por Asia.

El mandatario ha anunciado además que esperan desplegar "bastante rápido" la Fuerza Internacional de Estabilización, el organismo que operará en la Franja de Gaza en el marco del alto el fuego. Preguntado por la fecha concreta en la que estarán listas las tropas, Trump afirma que "se están eligiendo líderes", pero sin confirmar detalles.

Encuentro con líderes cataríes

Durante una breve parada del avión presidencial en Catar para repostar antes de despegar rumbo a Kuala Lumpur, el mandatario estadounidense se ha reunido con el emir, Tamim bin Hamad Al Thani, y el primer ministro catarí, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, a quienes ha agradecido el rol de su país como mediador del acuerdo de paz entre Israel y Hamás.

Las conversaciones entre los mandatarios se han centrado, entre otros asuntos, en los esfuerzos para acabar con el conflicto en el enclave palestino. El líder de la Casa Blanca ha asegurado que el emir está "muy contento" con la participación de Washington en el acuerdo y ha elogiado la disponibilidad de Doha a ayudar a consolidar una "paz duradera" en la región. "Él ayudó. Recibimos mucha ayuda. Tuvimos 59 países. Tenemos muchos países que se han adherido (al plan de paz en Gaza). Esta debe ser una paz duradera".

El alto el fuego entre las fuerzas israelíes y el grupo palestino comenzó el pasado 10 de octubre, como parte de una propuesta de paz de 20 puntos impulsada por Estados Unidos, que incluye la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización que será desplegada en Gaza y entrenará a "fuerzas policiales palestinas verificadas".