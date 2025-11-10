Trump acusa de "corrupto" al director de la BBC y celebra su dimisión: "Intentaron influir en el resultado de las elecciones"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido la dimisión del director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, a raíz de la polémica desatada por la edición de uno de los discursos del mandatario norteamericano, montado de tal forma durante la emisión de un programa de documentales de la cadena que parecía un llamamiento explícito a lo que acabó siendo el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Periodismo corrupto

"Los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el jefe, dimiten/son despedidos por haber sido pillados manipulando mi excelente (¡perfecto!) discurso del 6 de enero", ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

En este sentido, Trump ha dado las gracias a la plantilla del periódico 'The Telegraph', encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado. "Gracias a 'The Telegraph' por desenmascarar a estos periodistas corruptos (...) Son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!".

Polémica por un documental

El documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio. La frase original de Trump, "vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales Panorama, en "vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios", y así fue emitida el año pasado. Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos.