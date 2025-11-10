estados unidos

Trump acusa de "corrupto" al director de la BBC y celebra su dimisión: "Intentaron influir en el resultado de las elecciones"

El mandatario ha agradecido públicamente al medio 'The Telegraph' por "desenmascarar a estos periodistas corruptos"

Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras la polémica por un documental sobre Donald Trump

Aurora Molina

Madrid |

Donald Trump, foto de archivo
Donald Trump, foto de archivo | Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha aplaudido la dimisión del director general de la cadena británica BBC, Tim Davie, a raíz de la polémica desatada por la edición de uno de los discursos del mandatario norteamericano, montado de tal forma durante la emisión de un programa de documentales de la cadena que parecía un llamamiento explícito a lo que acabó siendo el asalto al Capitolio en enero de 2021.

Periodismo corrupto

"Los altos cargos de la BBC, incluido Tim Davie, el jefe, dimiten/son despedidos por haber sido pillados manipulando mi excelente (¡perfecto!) discurso del 6 de enero", ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.

En este sentido, Trump ha dado las gracias a la plantilla del periódico 'The Telegraph', encargado de destapar la polémica al publicar detalles de un memorándum interno filtrado de la BBC que sugiere que el programa editó dos partes del discurso de Trump con un mensaje manipulado. "Gracias a 'The Telegraph' por desenmascarar a estos periodistas corruptos (...) Son personas muy deshonestas que intentaron influir en las elecciones presidenciales. Por si fuera poco, son de un país extranjero, uno que muchos consideran nuestro principal aliado. ¡Qué terrible para la democracia!".

Polémica por un documental

El documento estaba firmado por Michael Prescott, exasesor externo independiente del comité de normas editoriales de la emisora, que abandonó el cargo en junio. La frase original de Trump, "vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas" se convirtió, tras su paso por la sala de edición del programa de documentales Panorama, en "vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios", y así fue emitida el año pasado. Las dos secciones del discurso que fueron editadas juntas tenían una diferencia de más de 50 minutos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer