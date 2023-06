El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula la discriminación positiva por raza para acceder a la universidad

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves en contra de la discriminación positiva por razones de raza en los ingresos a la universidad, una práctica que ha servido históricamente para favorecer la incorporación de estudiantes negros y latinos a estudios superiores.

Los jueces han examinado en concreto las prácticas de las universidades de Carolina del Norte y Harvard y han entendido que no cumplían con la ley considerando que viola la cláusula de igualdad contemplada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Esta doctrina empezó a aplicarse en 1978.

Se avala así una demanda interpuesta por el grupo conservador 'Students for Fair Admissions', que alegaba que los protocolos actuales discriminan a los estudiantes de origen asiático. La sentencia afectará a las universidades más reclamadas, que veían en la discriminación positiva una forma de garantizar la diversidad de sus estudiantes.

La sentencia ha sido bien recibida en las filas republicanas. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, ha afirmado que el fallo implica que "a ningún estadounidense se le pueden negar oportunidades educativas por razones de raza", de tal manera que el proceso de admisión se base en "estándares de igualdad y méritos individuales".

Varios candidatos a las primarias republicanas, como el ex vicepresidente Mike Pence, también se han pronunciado en el mismo sentido.

No así el ex presidente Barack Obama, que ha aseverado que, aunque estos protocolos pudiesen no ser "perfectos" han ayudado a "generaciones de estudiantes" como la suya a entrar a la universidad. "Depende de nosotros dar a los jóvenes las oportunidades que se merecen", ha sentenciado.