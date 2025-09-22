Tres países europeos plantean derribar aviones rusos que violen el espacio aéreo de la OTAN

Tras las incursiones de las últimas semanas de drones rusos en espacios aéreos europeos, varios países han anunciado que están dispuestos a derribar aviones rusos con apoyo de la OTAN. Varios estados ya han tomado la decisión de recurrir al artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de los aliados. De hecho, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) ha celebrado una reunión de urgencia que ha tratado este tema tras la petición de Estonia por primera vez en sus 34 años de pertenencia a la ONU.

Los países dispuestos a derribar aviones rusos son Lituania, Polonia y República Checa después de que Rusia violara el espacio aéreo polaco, el de Rumanía y el de Estonia. "El 19 de septiembre de 2023, tres cazas rusos MiG-31 armados violaron el espacio aéreo de Estonia. Permanecieron en el cielo de la OTAN durante 12 minutos, penetrando profundamente en el espacio aéreo de Estonia y cubriendo casi 100 kilómetros dentro del territorio soberano estonio", dijo el ministro de Exteriores Margus Tsahkna.

Se trata de la "cuarta violación del espacio aéreo de Estonia", algo que el ministro ha calificado de "peligrosa escalada". Por ello, ha asegurado que es algo que afecta "no solo a Estonia, sino a toda la comunidad internacional". "Las acciones imprudentes de Rusia representan no solo una violación del derecho internacional, sino también una escalada desestabilizadora que acerca a toda la región al conflicto", ha expresado en una declaración a los medios desde Nueva York.

Necesito estar completamente seguro de que todos los aliados tratarán esto de la misma manera

Por su parte, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha advertido de los riesgos de tomar decisiones precipitadas, en referencia a las declaraciones del presidente checo, Petr Pavel, que habló directamente de derribar los aviones rusos. Ha subrayado que Polonia derribará cualquier "objeto volador" que viole su espacio aéreo, en "situaciones que no están del todo claras (...), pero necesito estar completamente seguro de que todos los aliados tratarán esto de la misma manera que nosotros".

En cuanto a la ministra de Defensa de Lituania, Dovile Sakaliene, hizo un llamamiento a los aliados a "tomarse en serio" las provocaciones de Moscú y por ello no hay que descartar una acción directa contra los aviones rusos.

El Kremlin dice que estas acusaciones son "vacías"

El Kremilin ha aseverado que las acusaciones carecen de fundamento y están "vacías". "Consideramos que tales palabras son vacías, infundadas y una continuación de la línea completamente furibunda de escalada de tensiones que provocan una atmósfera de confrontación", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"No es una novedad para la política exterior de Estonia ni de otros países bálticos. Lo observamos constantemente", ha añadido. El portavoz del Kremlin ha insistido en que las fuerzas rusas cumplen "estrictamente" las normas internacionales, también en lo que respecta al reglamento de los vuelos.

En qué espacios aéreos ha entrado Rusia

Estonia denunció hace unos días que tres cazas rusos MIG-31 entraron en su espacio aéreo, lo cual calificaron desde el Gobierno "provocación", un incidente "inaceptable" y "sin precedentes". Los aviones penetraron sin permiso en el golfo de Finlandia y estuvieron allí durante 12 minutos.

Polonia también denunció unas horas después que dos aviones de combate ruso habían sobrevolado "a baja altura" la plataforma petrolífera Petrobaltic, situada en el mar Báltico. La unidad marítima de la Guardia Fronteriza dijo en un comunicado en redes que los aviones violaron "la zona de seguridad de la plataforma". Además, en la noche del 9 al 10 de septiembre entraron un número indeterminado de drones, aunque no se sabe el número exacto y Tusk ha descartado que fueran una amenaza.

En Rumanía, por su parte, se adentró un vehículo aéreo no tripulado. "La Fuerza Aérea Rumana interceptó hoy, 13 de septiembre, un dron ruso que invadió el espacio aéreo nacional", anunció el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu. Añadió que desapareció del radar en la región de Tulcea y que la población del lugar no corrió peligro.