Tren de Aragua funciona como una gran empresa del crimen organizado con sucursales en medio mundo

La ONG Transparencia Venezuela alerta de la extrema violencia que utilizan los miembros de Tren de Aragua, una organización jerárquica y organizada que usa técnicas que recuerdan a las de los peligrosos cárteles mexicanos.

El paradero de El Niño Guerrero sigue siendo una incógnita

La organización criminal Tren de Aragua nació en el Centro Penitenciario de Aragua (más conocido como la prisión de Tocorón) de la mano de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias El Niño Guerrero, y otros reclusos. Se trata de una cárcel donde los servicios mínimos brillaban por su ausencia y donde los presos triplicaban la capacidad del penal. Al final eso les sirvió para hacerse con el control de la cárcel y convertirla en una “mini ciudad del crimen” en Venezuela.

Tren de Aragua funciona como una empresa que ofrece servicios de asesinato, secuestro, narcotráfico o lavado de dinero

Actúan de manera jerárquica y organizada y usan las mismas técnicas que los cárteles mexicanos, descuartizando, colgando o en muchos casos enterrando a sus víctimas a varios metros bajo tierra. Funcionan como una empresa que ofrece servicios de asesinato, secuestro, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, extorsión o lavado de dinero. De hecho, cuentan con un sofisticado sistema internacional de lavado de dinero basado en las criptomonedas muy difícil de rastrear. Y, según Transparencia Venezuela, también utilizan los flujos migratorios para camuflarse y delinquir.

Tren de Aragua, según advierte Transparencia Venezuela -en el exilio- se ha instalado ya en Colombia tejiendo alianzas con otros grupos criminales, también en Estados Unidos, pese a que el presidente Donald Trump les ha declarado la guerra, en Brasil, Bolivia, Panamá, Chile, Ecuador, Perú, Canadá y ahora en España. Tal es así que la policía nacional ha desarticulado este mes de noviembre la primera célula de Tren de Aragua asentada en nuestro país.