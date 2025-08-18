cumbre

El traje de Zelenski encandila a Trump: "No me lo puedo creer, me encanta"

El presidente de EEUU no ha tardado en protagonizar la anécdota de su encuentro con Zelenski al alabar su vestimenta después de que, en su último encuentro, el ucraniano no se desprendiera de su vestimenta militar.

Trump y Zelenski abiertos a una cumbre trilateral con Putin para poner fin a la guerra de Ucrania

ondacero.es

Madrid |

El traje de Zelenski encandila a Trump: "No me lo puedo creer, me encanta"
El traje de Zelenski encandila a Trump: "No me lo puedo creer, me encanta" | Agencia EFE

La reunión en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dejado una escena inesperada que rápidamente ha llamado la atención a los presentes: el líder ucraniano abandonó su habitual indumentaria militar y apareció en Washington con un traje negro clásico, algo que, salvo contadas excepciones como el funeral del papa, no ocurría desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El cambio no ha pasado desapercibido. Donald Trump así se lo ha dicho nada más bajar del coche oficial: "No me lo puedo creer ¡Me encanta!, le ha dicho el anfitrión al presidente ucraniano. Posteriormente, se ha trasladado la anécdota al encuentro con periodistas. Uno de ellos ha cuestionado a Zelenski por su vestimenta: “Primero de todo, presidente Zelenski, luce fabuloso con ese traje”. El gesto sorprendió por venir del mismo periodista que, el pasado febrero, le reprochó no vestir formalmente y sugirió que eso suponía una falta de respeto al cargo.

Trump, sentado junto a Zelenski en el Despacho Oval, no tardó en intervenir: “Yo le he dicho lo mismo. ¿Recuerda? Ese fue el que le atacó la última vez. ¿Lo ve? Ahora es un buen tipo”, ha señalado entre risas. Zelenski, que no esquivó la broma, y ha respondido al periodista con ironía: “Lo recuerdo. Pero usted lleva el mismo traje. ¿Ve? Yo he cambiado, usted no”.

El intercambio ha acabado con una disculpa del periodista: “Le pido perdón, se ve maravilloso”.

La anécdota ha aportado un tono distendido a una cita marcada por asuntos de calado, en la que Trump ha asegurado que Estados Unidos “ayudará a Europa” en el marco de un posible acuerdo para garantizar la seguridad y abrir un camino hacia la paz en Ucrania.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer