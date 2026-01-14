Tragedia en Tailandia tras la caída de una grúa sobre un tren: 34 muertos y más de 60 heridos

Al menos 32 personas han muerto y 64 han resultado heridas tras caer una grúa sobre un tren de pasajeros en Tailandia, que en ese momento estaba haciendo una ruta entre Bangkok y la zona norte del país, tal y como ha informado el Ministerio de Salud tailandés. Además, según ha informado los equipos de rescate a EFE, más de cinco personas podrían estar atrapadas en los vagones volcados.

Según las autoridades, se desconocen los motivos que han provocado el colapso de la grúa, que en esos momentos sostenía un puente en construcción. Al caer sobre el tren, este descarriló y buena parte del mismo y de la zona se incendió. En ese momento se calcula que iban a bordo 171 personas, por lo que es probable que la cifra de muertos y heridos aumente con el paso de las horas.

La desgracia podría haber sido incluso mayor, ya que al inicio del recorrido iban en el tren 288 personas. "37 pasajeros desembarcaron, quedando 171 a bordo al llegar el tren al lugar del incidente", han detallado los rescatistas.

Estoy traumatizada

Una de las supervivientes, en declaraciones a la televisión local Channel 3, ha asegurado que está "traumatizada" tras lo sucedido. "Hubo un fuerte estruendo, sentimos que algo se derrumbaba", ha comenzado su relato. "Todo el vagón se vino abajo y quedó destruido, intenté salir yo misma, pero mi pierna estaba atrapada. Cuando bajé del tren no podía caminar, tuve que arrastrarme", ha declarado.

Reuters | Reuters

Otro superviviente ha contado que han tenido que darle cinco puntos de sutura, y otro ha hablado sobre el fuego que se desató a posteriori. "Se desató el caos dentro del vagón. El fuego se extendía por debajo", ha señalado.

"Deficiencias de seguridad, primera hipótesis"

Aunque todavía se desconocen las causas, la Asociación de Ingenieros Estructurales de Tailandia ha atribuido lo ocurrido a "deficiencias de seguridad". Por su parte, el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, ha señalado la necesidad de iniciar "una investigación completa" de lo sucedido y ha dejado caer que "accidentes así ocurren solamente cuando se cometen negligencias, se saltan pasos o la obra no sigue el diseño aprobado".

En Tailandia en estos momentos se está desarrollando un proyecto ferroviario para unir la capital con la ciudad china de Humming, al suroeste del país. Está supervisado por una subsidiaria de la estatal China Railway Group, la misma constructora que se relacionó hace unos meses con el bloque de 30 pisos que se derrumbó en marzo tras el terremoto de magnitud 7,7 que colapsó Bangkok. En abril, además, la Policía tailandesa arrestó a un directivo de China Railwa por ser sospechoso de vulnerar la ley de inversiones extranjeras para poder operar en el país.