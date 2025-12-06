Tragedia en el Mediterráneo: hallan 17 migrantes muertos en un bote a la deriva cerca de las costas de Grecia

A la deriva y con 17 cuerpos sin vida. Así han encontrado los guardacostas griegos un bote de goma cerca de las costas de la isla de Greta, donde han sido hallados solo dos supervivientes, quienes han achacado el naufragio al mal tiempo.

La radiotelevisión estatal griega ERT ha informado de que la embarcación fue avistada por un buque mercante de bandera turca a 26 millas de la costa. Los guardacostas encontraron el bote semi hundido y completamente desgobernado con los cuerpos en su interior.

El relato de los supervivientes, cuyas vidas no corren peligro, coincide con el temporal que ha estado sacudiendo desde hace unos días las inmediaciones de Creta y que ha registrado vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En el bote no había ni comida ni agua.

Tobruk, una ruta extremadamente peligrosa

Aunque hay que esperar los resultados de la investigación que determinará el origen del recorrido, Creta suele ser el final de la ruta de Tobrok, en Libia. Es considerada como una de las más peligrosas, con naufragios frecuentes frente a Tobruk o en el trayecto hacia Grecia e Italia, como en este caso. En los últimos años, se han documentado varios casos con decenas de muertos y personas desaparecidas.

A pesar de que los supervivientes hayan culpado al temporal de lo ocurrido, lo cierto es que estos viajes suelen darse en unas condiciones demasiado precarias. Carecen de medios de salvamento, no llevan víveres y suelen ser en barcas demasiado sobrecargadas. Este cúmulo de factores favorece tragedias en esta parte del Mediterráneo, en las que mueren decenas de personas y otras tantas desaparecen.

2025, en cifras

Este sábado fueron 17 víctimas mortales cerca de las costas de Creta, pero esta no deja de ser una realidad que se mantiene a lo largo de los meses. Tan solo en este año han perdido la vida más de mil personas en aguas del Mediterráneo tratando de llegar a Europa.

De acuerdo con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), a menos de un mes para que finalice 2025, se han contabilizado 1.711 migrantes desaparecidos en todo el Mediterráneo. Echando la vista atrás, esta cifra aumenta hasta 33.186 migrantes desaparecidos desde 2014 hasta la actualidad.