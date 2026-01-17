Tony Blair, empresarios y tres miembros fuertes de su Administración: estos son los elegidos por Trump para la Junta de Paz para Gaza

La Administración Trump ha anunciado este viernes que el ex primer ministro británico Tony Blair, varios miembros del actual gabinete estadounidense y empresarios formarán parte de la junta fundadora para la implementación de la Junta de Paz que se encargará de supervisar las próximas fases del alto el fuego en la Franja de Gaza.

"La Junta de Paz desempeñará un papel esencial en el cumplimiento de los 20 puntos del plan presidencial, proporcionando supervisión estratégica, movilizando recursos internacionales y garantizando la rendición de cuentas a medida que Gaza transita del conflicto a la paz y al desarrollo", reza un comunicado de la Casa Blanca.

En este sentido, ha explicado que para "hacer realidad la visión de la Junta de Paz, bajo la Presidencia de Trump, se ha formado una junta ejecutiva fundadora, compuesta por líderes en diplomacia, desarrollo, infraestructura y estrategia económica".

Además de Blair estará integrado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el enviado especial de Trump, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente; Robert Gabriel, asesor adjunto de Seguridad Nacional. También participará el multimillonario estadounidense Marc Rowan y el empresario indio-estadounidense Ajay Banga.

Cada uno de ellos supervisará "una cartera definida y crucial para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, que incluye, entre otras, el desarrollo a la gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital".

Trump, "para respaldar este modelo operativo", ha nombrado al exembajador estadounidense para Israel (2017-2021) y coartífice de los Acuerdos de Abraham Aryeh Lighstone y al comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones Josh Gruenbaum como "asesores principales de la Junta de Paz, encargados de liderar la estrategia y las operaciones diarias, y de traducir el mandato y las prioridades diplomáticas" en una "ejecución rigurosa".

Washington ha confirmado que el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, por sus siglas en inglés) estará encabezado por el ex viceministro palestino Ali Shaath, "un líder tecnócrata ampliamente respetado que supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza, sentando las bases para una gobernanza autosostenible a largo plazo".

"Shaath aporta una amplia experiencia en administración pública, desarrollo económico y compromiso internacional, y es ampliamente respetado por su liderazgo pragmático y tecnócrata, así como por su comprensión de las realidades institucionales de Gaza", ha hecho hincapié la Casa Blanca.

El diplomático búlgaro Nicolai Mladenov, miembro de la Junta Ejecutiva, será el Alto Representante para Gaza, cargo con el que actuará de "enlace sobre el terreno" entre la Junta de Paz y el NCAG. Desde ahí, "apoyará la supervisión de la Junta en todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civil y de seguridad".

Por otro lado, el general estadounidense Jasper Jeffers será el comandante de la Fuerza Internacional de Estabilización, "donde liderará las operaciones de seguridad, apoyará la desmilitarización integral y facilitará la entrega segura de ayuda humanitaria y materiales de reconstrucción".

A su vez, ha señalado que en la Junta Ejecutiva de Gaza, que "contribuirá a una gobernanza eficaz y a la prestación de servicios de primera clase que promuevan la paz, la estabilidad y la prosperidad de la población, también estarán Blair, Witkoff y Kushner, así como Rowan y Mladenov.

Pero, además, participarán el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan; el diplomático qatarí Ali al Zawadi; el jefe de la Inteligencia egipcia, Hasán Rashad; la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos Rim al Hashimi; el multimillonario chipriota-israelí Yakir Gabay; y la diplomática neerlandesa Sigrid Kaag, que fue coordinadora de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo.

Trump ha instado a "todas las partes a cooperar plenamente con el NCAG, la Junta de Paz y la Fuerza Internacional de Estabilización para garantizar la rápida y exitosa implementación del plan integral", mientras que ha adelantado que en los próximos días anunciará nuevos miembros de estos organismos.

"Estados Unidos mantiene su pleno compromiso de apoyar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, las principales naciones árabes y la comunidad internacional para lograr los objetivos del Plan Integral", ha concluido.