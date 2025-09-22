Tom Holland es trasladado de urgencia al hospital tras sufrir un accidente durante la grabación de su última película

El actor británico Tom Holland ha tenido que ser atendido en un hospital después de sufrir un accidente durante la grabación de su nueva película Spider-Man: Brand New Day. Según han confirmado fuentes cercanas a la producción que reproducen medios locales como 'The Sun', el actor se golpeó en la cabeza en pleno rodaje de una secuencia de riesgo y los médicos diagnosticaron una conmoción leve.

Producción en pausa por precaución

El incidente obligó al equipo de la película a detener temporalmente la grabación, mientras Holland descansa, según la recomendación de los médicos. Una especialista que participaba en la misma escena también fue trasladada a un centro médico, lo que aumentó durante algunas horas la preocupación dentro del set.

Los responsables de la cinta, que se rueda en distintas localizaciones del Reino Unido, señalaron que el parón responde únicamente a motivos preventivos, aunque aún no hay fecha definida para que el actor regrese al trabajo.

La reacción de su entorno

El padre de Tom Holland, Dominic Holland, comentó en un acto benéfico en Londres que su hijo necesitará "un tiempo" antes de reincorporarse. El propio protagonista llegó a acudir brevemente a la misma gala, pero abandonó el evento antes de lo previsto tras encontrarse indispuesto, debido al accidente.

La situación también podría derivar en una revisión de las medidas de seguridad del rodaje, ya que el accidente se produjo durante una escena de riesgo controlada.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

El futuro del proyecto

Spider-Man: Brand New Day es la cuarta entrega en solitario del héroe de Marvel dentro del Universo Cinematográfico y su estreno sigue programado para el próximo verano, aunque la pausa en la grabación podría alterar el calendario de producción.