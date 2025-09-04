Todo lo que se sabe del accidente del funicular de Lisboa: el problema pudo estar en un cable

El turístico Elevador de la Gloria ubicado en Lisboa (Portugal) ha vuelto a ser noticia y no por su imponente atractivo, sino por un descarrilamiento que ha dejado al menos 17 muertos y 20 heridos, dos de ellos españoles que ya han sido dados de alta. No es la primera vez que ocurre un hecho de esta magnitud, el último se produjo en 2018, cuando otro descarrilamiento paralizó el servicio durante un mes, aunque no hubo heridos. El accidente tuvo lugar a las 18:00 hora local.

El funicular se inauguró el 24 de octubre de 1885, tiene una capacidad de 42 pasajeros y conecta la Baja -zona de restaurantes- con el Barrio Alto -Jardín de San Pedro de Alcántara-. Junto con el de Bica y Lavra conforman la oferta de elevadores que ayudan a remontar las empinadas cuestas de la capital lusa. Fue diseñado por el ingeniero portugués Raoul Mesnier du Ponsard y en su origen funcionaba por contrapeso de agua, para posteriormente evolucionar hasta el de tracción eléctrica, un hecho histórico que se produjo en 1914.

Es uno de los grandes atractivos turísticos de la ciudad, por eso no es de extrañar que los turistas se agolpen para montarse en él. Este funicular hace un recorrido de 275 metros en dos minutos y remonta una pendiente del 18%. El accidente ha afectado también a la segunda cabina que presta servicio y que se encontraba estacionada al inicio de la calzada de la Gloria con algunos pasajeros en su interior.

Datos de la investigación

Como es procedente, la Fiscalía de Portugal ha abierto una investigación para esclarecer los hechos que han podido desencadenar en esta tragedia. Lo cierto es que, hasta el momento, lo que se sabe a ciencia cierta es que uno de los cables de seguridad se rompió y provocó el descontrol del vehículo y su acelerado descenso por la pendiente de la zona alta.

Por su parte, la empresa que se encarga del mantenimiento del mismo, Carris, ha asegurado que se han realizado todas las obras de mantenimiento necesarias y que las habría superado con éxito. Estas operaciones tienen lugar cada cuatro años y la última se realizó en 2022. Del mismo modo, las reparaciones parciales se realizan cada dos años y la última se produjo el año pasado.

Condolencias desde la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha transmitido a través de su perfil de X un mensaje en el que ha mostrado sus condolencias. "Con tristeza me enteré del descarrilamiento del famoso 'Elevador da Glória'. Mi más sentido pésame a las familias de las víctimas", ha expresado en portugués.

Del mismo modo, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, también ha publicado un mensaje de solidaridad en sus redes sociales: "Europa se solidariza con las víctimas, sus seres queridos y toda la comunidad de Lisboa". "Nuestros corazones están con los afectados por la tragedia en el Elevador de la Gloria", ha añadido.

Además, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, también a través de X, ha destacado el "profundo dolor" con el que recibió la noticia tras aterrizar en París, al tratarse de un lugar que "tanto ha significado en mi vida": "Mis pensamientos están con las víctimas, con sus seres queridos y con los heridos, a quienes deseo una pronta recuperación". "Extiendo mis más sinceras condolencias a Portugal y a la ciudad de Lisboa", ha concluido.

En clave nacional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha utilizado su perfil de X para comunicar su pesar: "Consternado por el terrible accidente del funicular de Glória en Lisboa. Todo nuestro cariño y solidaridad con las familias de las víctimas y con el pueblo portugués en este difícil momento y nuestros deseos de pronta recuperación a las personas heridas". Igualmente, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado que "mi más sentido pésame a las familias de las víctimas del trágico accidente del funicular de Lisboa. Mi más sincera solidaridad con el pueblo portugués en estos momentos difíciles Paulo Rangel -homólogo portugués-. España está de tu lado".