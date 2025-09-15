Todas las competiciones en las que Israel podría ser expulsado, como ha pedido Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado la exclusión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales mientras continúe “la barbarie” en Gaza, defendiendo que se apliquen las mismas restricciones que en su día se impusieron a Rusia tras la invasión de Ucrania.

Durante su intervención ante la comisión interparlamentaria del PSOE en el Congreso, Sánchez cuestionó la “doble vara de medir” de las organizaciones deportivas y exigió coherencia: “Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más”. El mandatario subrayó que rechaza la violencia, pero mostró su “profunda admiración” por una sociedad civil que “se moviliza contra la injusticia” y que, según él, representa el sentir mayoritario de la ciudadanía.

Fútbol: Mundial, Champions y Europa League

En el ámbito futbolístico, la Selección de Israel compite en la fase de clasificación para el Mundial de 2026, donde marcha tercera en el grupo I con 9 puntos, junto a Noruega, Italia, Estonia y Moldavia. En competiciones de clubes, el Maccabi Haifa y el Hapoel Be’er Sheva participan en la Champions League, mientras que el Maccabi Tel Aviv y el Beitar Jerusalén lo hacen en la Europa League. En la Conference League, hasta cinco clubes israelíes (Maccabi Netanya, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Haifa, Maccabi Petah Tikva y Hapoel Ironi Kiryat Shmona) están inscritos.

Baloncesto: Eurobasket y Euroliga

La Selección de Israel ha competido recientemente en el Eurobasket, finalizando en el puesto 14. En la Euroliga, la máxima competición de clubes del continente, Israel cuenta con dos representantes: el Maccabi Rapyd Tel Aviv y el debutante Hapoel IBI Tel Aviv.

Ciclismo: Giro de Lombardía

En ciclismo, el equipo israelí se prepara para disputar el Giro de Lombardía el 11 de octubre, tras haber sido uno de los protagonistas más polémicos de la reciente Vuelta Ciclista a España.

Atletismo: Mundial de Tokio

En el Mundial de Tokio, actualmente en disputa, Israel presenta una delegación variada. Entre los nombres más destacados figuran Blessing Afrifah (200 metros), promesa del sprint; Jonathan Kapitolnik (salto de altura), joven campeón juvenil; y maratonistas de primer nivel como Lonah Chemtai Salpeter, Maru Teferi, Gashau Ayale y Haimro Alame. También compiten Maor Tiyouri en maratón y Adva Cohen en 3000 metros obstáculos.

Tenis y voleibol

En el tenis internacional, Lina Glushko compite en el circuito WTA/ITF, mientras que Daniel Cukierman lo hace en torneos ATP, Challenger y en la Copa Davis. A su vez, la Selección de Israel de voleibol está clasificada para el próximo Campeonato de Europa, previsto para el próximo año.