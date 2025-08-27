TIROTEO

Al menos tres muertos en un tiroteo en una escuela en Minneapolis

De acuerdo con el Departamento de Policía, el sospechoso, vestido de negro y portando un rifle, se quitó la vida tras la masacre.

Samuel de la Fuente

Madrid |

Dos muertos, incluido un policía, en un tiroteo en Minneapolis el 24/05/2024
Dos muertos, incluido un policía, en un tiroteo en Minneapolis el 24/05/2024 | Europa Press

Una misa programada en la Escuela Católica Annunciation, en el sureste de la ciudad, acabó en horror cuando un hombre armado irrumpió en el templo y abrió fuego indiscriminadamente. El resultado, tres fallecidos, entre ellos el propio agresor, y alrededor de 20 personas heridas, muchos de ellos niños.

De acuerdo con el Departamento de Policía, el sospechoso, vestido de negro y portando un rifle, se quitó la vida tras la masacre. El tiroteo comenzó a las 8:15 de la mañana, coincidiendo con el horario de la misa escolar, apenas dos días después del inicio de las clases.

La Escuela Annunciation, fundada en 1923 y que imparte enseñanza desde preescolar hasta octavo grado, cuenta con unos 395 alumnos. Su estrecha relación con la parroquia del mismo nombre la convierte en uno de los puntos de referencia de la comunidad católica local.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó el suceso en redes sociales: "He sido informado sobre el tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y seguiré informándoles a medida que tenga más información". A renglón seguido envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas: "Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este terrible acto de violencia".

Desde la Casa Blanca también llegaron mensajes de consternación. El presidente estadounidense, Donald Trump, reaccionó a través de Truth Social: "He sido informado de manera completa sobre el trágico tiroteo en Mineápolis, Minnesota. El FBI respondió rápidamente y está en el lugar. La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación. ¡Por favor únanse a mí rezando por cada persona involucrada!".

