El terrible vídeo de docenas de cuerpos alineados a las puertas de la morgue en Irán

Un vídeo muestra una escena estremecedora en Teherán: decenas de cuerpos dentro de bolsas mortuorias, alineados en plena calle a las puertas del Centro Forense de Kahrizak, mientras familiares y allegados se agolpan para intentar identificar a sus muertos. Las imágenes difundidas el pasado 11 de enero, dejan una de las estampas más crudas de la ola de protestas que sacude Irán desde finales de diciembre.

La localización del vídeo ha podido ser verificada a través de la coincidencia de edificios, pero no ha sido posible confirmar de la fecha exacta en la que fueron grabadas las imágenes. En la grabación se observan hileras de bolsas negras extendidas en el suelo, a escasos metros de la morgue, mientras decenas de personas esperan noticias o intentan reconocer los cuerpos.

La escena refleja el colapso de los servicios forenses y sanitarios ante la magnitud de la represión. La televisión estatal iraní también emitió imágenes similares desde la oficina del forense de Teherán, asegurando que los fallecidos eran víctimas de sucesos provocados por "terroristas armados", una versión que contrasta con los informes de organizaciones de derechos humanos.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre como respuesta al desplome de la moneda y al fuerte aumento del coste de la vida. En cuestión de días, las manifestaciones derivaron en un movimiento con consignas contra el liderazgo religioso y demandas de un cambio de régimen. Desde entonces, las movilizaciones se han extendido por todo el país, pese al apagón informativo y a los cortes de internet impuestos por las autoridades.

Según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 2.000 personas han muerto durante la represión, y más del 90% de ellas serían manifestantes. Además, al menos 16.700 personas han sido detenidas. Médicos iraníes han denunciado hospitales desbordados y salas de urgencias saturadas de heridos por disparos, con numerosos casos de impactos en la cabeza y en los ojos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado públicamente a los iraníes a continuar protestando y ha advertido de posibles represalias si el régimen prosigue con las ejecuciones. Mientras tanto, países europeos como Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han convocado a los embajadores iraníes para protestar por la violencia, y desde la Comisión Europea se ha calificado de "horripilante" el creciente número de víctimas.