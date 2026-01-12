El terrible vídeo de decenas de cuerpos alineados a las puertas de la morgue en Irán

La situación en Irán es de una crudeza difícilmente de explicar, así lo muestran las imágenes del vídeo a las puertas de la morgue de Teherán, con decenas de cuerpos metidos en bolsas. El número de fallecidos no deja de aumentar en el marco de las protestas contra el Gobierno que iniciaron hace 15 días en las principales ciudades iraníes. Según el balance publicado el pasado domingo por la ONG HRANA, al menos 544 personas han muerto desde entonces.

Entre los fallecidos hay 47 miembros de las fuerzas de seguridad, un fiscal, 483 manifestantes, ocho menores de edad y cinco civiles muertos que no estaban participando en las protestas. Además, 10.681 personas fueron enviadas a prisión tras ser arrestadas, según HRANA, que destaca que la suspensión del servicio de internet desde hace tres días dificulta la recopilación de información. La organización denuncia que ha contabilizado 96 casos de "confesión forzada" de detenidos emitida en medios de comunicación públicos.

La Fiscalía General de Irán, por su parte, considera que todos los manifestantes son 'mohareb' (enemigos de Alá), un delito tipificado que prevé la pena de muerte como castigo. Los medios públicos han confirmado arrestos en masa de "alborotadores".

"Las muertes de manifestantes en los últimos días, en particular desde el corte a nivel nacional de internet, podría ser incluso mayor de lo que nos imaginamos ahora mismo", dijo entonces el director de IHRNGOl, Mahmud Amiri-Moghaddam. "La República Islámica está cometiendo un crimen internacional contra el pueblo de Irán y la comunidad internacional está obligada según el derecho internacional a emplear todos los medios para detener este crimen".

Una "excusa" para Estados Unidos

En el marco de las protestas, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este lunes que las manifestaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir en el país. Unas declaraciones que se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya amenazado con hacerlo ante la represión de las movilizaciones.

Araqchi ha sostenido durante un encuentro con diplomáticos extranjeros que los primeros días de las protestas, "entre el 28 y el 30 de diciembre", fueron "totalmente pacíficas" y tuvieron como objetivo "expresar opiniones", algo que es un derecho natural. "El Gobierno inició un diálogo", ha sostenido, antes de subrayar que estas movilizaciones "prácticamente habían terminado tras tres días".

"Desde el 8 de enero hacemos frente a una fase totalmente nueva y diferente", ha dicho el jefe de la diplomacia iraní, quien ha afirmado que a partir de esta fecha "se registró la llegada de agentes y grupos terroristas" a los lugares de las protestas. "Presenciamos la llegada de armas" a las manifestaciones, ha explicado.

Araqchi ha incidido en que las autoridades cuentan con pruebas sobre "disparos efectuados contra las fuerzas de seguridad" para aumentar el número de víctimas, "que es lo que quiere Trump", según ha recogido la agencia iraní de noticias Student News Agency. Así, ha subrayado que "muchos de los muertos en los últimos días fueron tiroteados por la espalda por terroristas", quienes "han cometido actos de violencia al estilo de Estado Islámico", incluidas "decapitaciones de varios agentes". "Algunos fueron quemados vivos. Han incendiado instalaciones públicas, edificios gubernamentales, comisarías, tiendas y viviendas", ha lamentado.

Apoyo al Gobierno iraní

Por otro lado, miles de personas se ha movilizado este lunes en la capital de Irán, Teherán, y en otros puntos del país asiático para mostrar su apoyo al Gobierno iraní ante las protestas antigubernamentales contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

Los simpatizantes del Gobierno han rendido homenaje a los miembros de las fuerzas de seguridad que han muerto durante los recientes "disturbios" en el país en una masiva concentración celebrada este lunes en la céntrica Plaza de la Revolución de Teherán e impulsada por el presidente iraní, Masud Pezeshkian.

Las autoridades iraníes también han celebrado un mitin en la céntrica plaza de la capital en el que ha participado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, quien ha amenazado a Trump con darle "una lección inolvidable" en caso de otro ataque, según ha recogido la agencia de noticias Tasnim.