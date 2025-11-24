La tensión se recrudece entre EEUU y Venezuela: Trump redobla la ofensiva contra Maduro

La relación entre Estados Unidos y Venezuela vuelve a estar en un punto crítico. No es que sea una novedad, porque lleva siendo complicada desde hace tiempo, pero en los últimos días, la Administración Trump ha dado varios pasos que han disparado aún más la tensión política, militar e incluso aérea en la región.

Iberia y otras aerolíneas suspenden vuelos por riesgo en el espacio aéreo

Desde hoy, Iberia y otras seis compañías aéreas han dejado de volar a Venezuela. La decisión llega después de que el regulador de aviación de Estados Unidos alertara este fin de semana de una posible situación de riesgo en el espacio aéreo venezolano y en el sur del Caribe.

El aviso ha bastado para que las aerolíneas suspendan rutas de forma preventiva, y esto refleja hasta qué punto la tensión ha empezado a tener efectos inmediatos.

Trump declara a Maduro y al Cártel de los Soles como terroristas

El clima se complicó aún más tras el anuncio de Donald Trump de incluir a Nicolás Maduro y al Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas extranjeras. Washington acusa al presidente venezolano de liderar, junto a parte de la cúpula militar, una red de narcotráfico con alcance internacional.

Nuestro corresponsal, Agustín Alcalá, explica que el Departamento de Estado sumará a Maduro a la lista de "jefes de la droga internacional" y que esta decisión se enmarca en una estrategia de presión que sigue creciendo.

El despliegue militar

Mientras tanto, la maquinaria militar norteamericana sigue moviéndose en el Caribe. El portaaviones Gerald R. Ford, submarinos nucleares y aviones F-35 forman parte del aumento del despliegue, que ya suma al menos 21 ataques contra presuntas narcolanchas desde septiembre y más de 80 fallecidos.

Conversaciones secretas

Pese al tono duro de la Casa Blanca, en las últimas semanas ha habido contactos discretos entre Washington y Caracas. Pero no han servido, ni siquiera, para rebajar el lenguaje del Gobierno estadounidense. Porque Trump sigue insistiendo en que mantener a Maduro en el poder "no es un final aceptable".

Estados Unidos también ha elevado a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve al arresto del presidente venezolano, una muestra más de la estrategia de presión total.

El Gobierno de Maduro rechaza todas las acusaciones y asegura que se trata de un "invento" para justificar un cambio de régimen desde el exterior. Caracas denuncia que Estados Unidos busca crear las condiciones para una intervención militar y alterar la estabilidad interna.