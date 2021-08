Los talibanes aseguran que respetarán los derechos de las mujeres dentro de la ley islámica

Una vez que se han hecho con el poder en Afganistán los talibanes han dado su primera rueda de prensa ante los medios de comunicación internacionales en Kabul. Han comenzado leyendo El Corán y dandole las gracias a todos los afganos por "haber liberado el país" después de 23 años de lo que ellos llaman "invasión extranjera".

"Afganistán se ha emancipado de Estados Unidos y los talibanes no buscamos ninguna revancha. No se van a cometer abusos contra nadie. Tenemos derecho a actuar conforme a nuestras creencias religiosas. No queremos enemigos internos ni externos. Nadie de EE.UU. ni de la comunidad internacional va a salir perjudicado", ha asegurado el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

"Nadie debería sentirse preocupado por nosotros y nuestros principios. Las mujeres son muy importantes, ya lo establece la Sharia. La comunidad internacional está preocupada pero no va a existir ninguna discriminación hacia las mujeres. Nuestras mujeres son musulmanas y estarán sometidas a la Sharia", ha explicado.

En este sentido, el portavoz del movimiento ha afirmado que las mujeres podrán "trabajar y estudiar" y "serán muy activas en la sociedad dentro del marco de la ley islámica".

"No vamos a permitir que nadie secuestre a nadie. Vamos a ir ganando seguridad en el país día tras día. No queremos que nadie abandone el país. Vamos a instaurar una amnistía general y no va a haber represalias contra nadie", ha subrayado Mujahid.

También ha explicado que la situación ahora mismo en Kabul, es una especia de "situación militar pero después de la formación del Gobierno, todo estará más claro". Una vez formado el Gobierno "se decidirá que tipo de leyes" se prestan a la nación. Asimismo ha subrayado que el cambio del país "será positivo". "Sé que todos los afganos quieren tener una vida mejor", ha dicho y ha garantizado que van a realizar "pasos muy serios para mejorar nuestra economía" con la ayuda de otros países.

Mujahid ha señalado que todas la fronteras están bajo el control de los talibanes y que no habrá ningún caso de contrabando de armas ni de drogas. "Todas las armas utilizadas en los combates van a ser recogidas y registradas".