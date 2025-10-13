Un superviviente de la masacre del 7-O se suicida dos años después, tras perder a su pareja en el atentado

El joven israelí Roy Shalev, de 30 años, ha fallecido por suicidio apenas días después del segundo aniversario de los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el festival de música Nova, uno de los epicentros de la masacre en territorio israelí. Shalev jamás logró superar el asesinato de su pareja, Mepal Adam, y de su mejor amigo Hili Solomon, asesinados ante sus ojos durante la incursión armada.

El superviviente logró salvar su vida haciéndose el muerto bajo un coche, aunque resultó herido por disparos en el recinto del festival.​

Impacto emocional irreparable

Horas antes de su muerte, Roy publicó un mensaje a través de sus redes sociales donde expresaba su profundo dolor: "Solo quiero que este sufrimiento termine... Estoy vivo, pero por dentro todo está muerto". La suya representa una de las tantas historias de supervivientes que continúan experimentando profunda angustia emocional desde los sucesos del 7 de octubre, tal como lamentó la Asociación Comunitaria de la Tribu Nova, organización dedicada al apoyo de las víctimas de la masacre.​

El festival Nova, epicentro de la tragedia

El festival Nova fue escenario uno de los peores episodios de los ataques, con 378 de las cerca de 1.200 víctimas mortales y el secuestro de 44 de los aproximadamente 250 rehenes. El saldo humano del atentado continúa afectando diversas comunidades, y tras dos años, muchos supervivientes siguen luchando contra el trauma y el duelo.​

La muerte de Roy Shalev se produjo mientras Israel iniciaba la tregua con Hamás, que ha permitido la liberación de los últimos 48 secuestrados, de los cuales 20 seguían con vida en manos de las milicias palestinas. En Israel, la prevención y atención de las crisis emocionales cuenta con servicios especializados como ERAN (Primeros Auxilios Emocionales) y una atención telefónica.