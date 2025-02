No solo Ucrania: estos son los países que más años llevan sin celebrar elecciones

Ucrania no convoca elecciones desde 2019, como consecuencia de la invasión que sufren por parte de Rusia. En 2024, el presidente Volodímir Zelenski debería haberse sometido a la reelección al frente de su país, pero como consecuencia de la Ley Marcial impuesta desde que en 2022 Rusia les atacase, esas elecciones no tuvieron lugar. Hasta que se decrete el final de la invasión y mientras la Ley Marcial siga activa, no se celebrarán elecciones en el país de Europa del este.

Ucrania, a pesar de llevar 6 años con el mismo presidente y contar con un retraso de más de un año para elegir a su jefe de Estado, no es el país del mundo en el que más tiempo llevan sin convocarse elecciones.

¿Qué países llevan más tiempo que Ucrania sin convocar elecciones?

Eritrea es uno de los países del mundo que más tiempo llevan sin convocar unas elecciones. El país africano no convoca unas elecciones libres desde 1993, cuando consiguió su independencia final de Etiopía, por lo que lleva más de 30 años sin celebrar elecciones democráticas.

Siria es otro país que lleva varios años sin convocar elecciones democráticas. Concretamente no lo hace desde 2011, cuando Bashar Al-Assad accedió al poder. Tras la reciente liberación del país, su nuevo líder, Ahmed al Shara, ha anunciado que hasta dentro de cuatro años tampoco se celebrarán elecciones en país. Al Shara argumenta su decisión al considerar que Siria requiere de tiempo para reconstruir su tejido político.

Sin duda, uno de los países que más tiempo lleva sin realizar elecciones democráticas en el mundo es Corea del Norte. Desde su fundación en 1948, la familia Kim ha sido la que ha ostentado el poder autoritario en el país. Su primer líder fue el abuelo del actual mandatario, Kim Il Sung, seguido de su hijo, Kim Jong Il. Por último, se encuentra en el poder el descendiente de estos dos jefes de estado, Kim Jong Un.

Otros países en los que las elecciones generan dudas

Aunque existen otros países en los que sí se celebran elecciones, estas no son susceptibles de ser ni libres ni democráticas. Es el ejemplo de Venezuela, de Rusia desde que la preside Vladimir Putin, Turquía desde que Erdogan asumió los plenos poderes en 2017 o China al contar con un partido único que pueda acceder al gobierno. Países como Arabia Saudí o Catar son otros ejemplos de estados en los que las elecciones no existen o se han suprimido.