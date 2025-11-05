El socialdemócrata Mamdani se convierte en nuevo alcalde de Nueva York tras unas elecciones de castigo para Trump

El candidato demócrata a la Alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, ha ganado este martes las elecciones locales con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente, Andrew Cuomo, y al republicano, Curtis Sliwa.

Con casi el 98% del escrutinio en unas elecciones en las que se han contabilizado más de dos millones de votos, Mamdani, que se convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York, se ha hecho con el 50,4 % del electorado, frente al 41,6 de Cuomo, respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dimitió como gobernador hace cuatro años tras acusaciones de acoso sexual que él niega. Ambos han quedado muy por delante del republicano Sliwa, quien ha cosechado poco más de un 7% de apoyos, según los datos de la Junta Electoral de Nueva York.

"Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio nacer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder", dijo Mamdani ante una multitud eufórica de seguidores. "Así que, Donald Trump, ya que sé que estás mirando, tengo cuatro palabras para ti: sube el volumen."

"Me niego a disculparme por nada de esto", ha declarado en su primer discurso como alcalde electo, que ha comenzado con una cita al sindicalista que lideró el Partido Socialista de Estados Unidos a principios del siglo XX, Eugene Debs: "Puede que el sol se haya puesto sobre nuestra ciudad esta noche, pero, como dijo Eugene Debs, vislumbro el amanecer de un día mejor para la humanidad".

Mamdani ha propuesto subir los impuestos a las corporaciones y a los más ricos para financiar políticas de corte izquierdista como congelar los alquileres, ofrecer guarderías gratuitas y transporte urbano sin coste. Ejecutivos de Wall Street han expresado preocupación por tener a un 'socialista democrático' al frente de la capital financiera mundial.

En una publicación en redes sociales el martes por la noche, Trump atribuyó las derrotas republicanas al hecho de que su nombre no figuraba en las papeletas y al cierre del gobierno federal que aún continúa. Ha calificado al recién elegido alcalde de Nueva York erróneamente como "comunista" y ha prometido recortar fondos federales a la ciudad en respuesta a su ascenso.

Sin rumbo claro en el Partido Demócrata

Los comicios del martes sirvieron como un barómetro de cómo los estadounidenses están respondiendo a los tumultuosos nueve meses de Trump en el cargo. También pusieron a prueba las distintas estrategias electorales demócratas de cara a 2026, con el partido aún fuera del poder en Washington y tratando de abrirse camino fuera del desierto político.

Aun así, las elecciones de mitad de mandato están a un año vista —una eternidad en la era Trump—, y las encuestas muestran que la imagen del Partido Demócrata sigue siendo en general impopular, aunque la aprobación del propio Trump haya caído. Las contiendas más observadas del martes se desarrollaron en regiones de tendencia demócrata que ya habían rechazado a Trump en las presidenciales del año pasado.

Quizá el mayor impulso práctico para los demócratas vino de California, donde los votantes aprobaron un plan para redibujar el mapa electoral del estado a favor del partido, ampliando la batalla nacional sobre la redistribución de distritos que definirá la carrera por la Cámara de Representantes.

Los candidatos ganadores podrían reanimar y movilizar a los votantes demócratas, muchos de los cuales reclaman nuevos rostros al frente del partido. La participación en la elección a la alcaldía de Nueva York fue la más alta desde al menos 1969.

Los tres candidatos demócratas centraron sus campañas en los problemas económicos, especialmente en la asequibilidad, una de las principales preocupaciones de los votantes. Sin embargo, mientras Spanberger y Sherrill pertenecen al ala moderada del partido, Mamdani se presentó como un progresista declarado, inspirado en figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez.

Una campaña contra Trump

Spanberger, que derrotó a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears, reemplazará al gobernador republicano Glenn Youngkin en Virginia. En Nueva Jersey, Sherrill venció al republicano Jack Ciattarelli y sucederá al demócrata Phil Murphy.

Ambas buscaron vincular a sus oponentes con Trump para aprovechar el descontento de votantes demócratas e independientes con su caótica gestión. "Hemos enviado un mensaje al mundo: en 2025, Virginia eligió el pragmatismo frente al partidismo", dijo Spanberger en su discurso de victoria. "Elegimos nuestra comunidad antes que el caos."

Trump dio munición política a ambas en los últimos días del cierre del gobierno, al amenazar con despedir a empleados federales —una medida con fuerte impacto en Virginia, donde viven muchos trabajadores públicos— y bloquear miles de millones en fondos para un nuevo túnel ferroviario bajo el río Hudson, crucial para los desplazamientos en Nueva Jersey.

En entrevistas en los colegios electorales de Virginia, varios votantes mencionaron las políticas más polémicas de Trump, como sus esfuerzos por deportar inmigrantes en situación irregular y los aranceles impuestos a las importaciones extranjeras, cuya legalidad está siendo revisada esta semana por el Tribunal Supremo.