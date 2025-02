Serhii Pohoreltsev: “Ucrania está lista para firmar un acuerdo sobre las tierras raras”

- Estados Unidos y Rusia han empezado a debatir sobre el futuro de Ucrania, sin representación ucraniana. ¿Se sienten traicionados por Estados Unidos? ¿Qué conclusiones han sacado de la reunión en Arabia Saudí entre la delegaciones rusa y americana?

Bueno, Estados Unidos, igual que Europa, ha desempeñado un papel crucial en la respuesta a la agresión rusa brindando asistencia militar, financiera y humanitaria a Ucrania, así como imponiendo sanciones sin precedentes contra Rusia. Y estamos profundamente agradecidos por este apoyo, pero compartimos la visión común de que debe haber garantías de seguridad fiables y sólidas. Cualquier otra solución, como un frágil alto el fuego, solo será otro engaño de Rusia y una condición previa para una nueva guerra rusa contra Ucrania y contra otros países europeos. Europa debe consolidarse como un actor global fuerte e indispensable. Y Estados Unidos es un socio estratégico: la visita a Ucrania de su enviado especial, el general Kellogg, es una señal importante para nuestro país. Para nosotros es fundamental que su reunión con el presidente de Ucrania y, en general, la cooperación con Estados Unidos sean constructivas. La paz puede ser más sólida y ese es nuestro objetivo. Y es fundamental que sea un objetivo compartido con nuestros socios, especialmente en vísperas del tercer aniversario del inicio de esta guerra. Una guerra que en Ucrania queremos terminar desde el primer segundo pero nadie puede obligar a Ucrania a rendirse. Luchamos por nuestros hijos y por nuestros hogares.

Ucrania está lista para firmar un acuerdo sobre las tierras raras, pero debe incluir las garantías de seguridad

- ¿Y cómo se plantean la relación con EEUU después de que Trump haya exigido a Ucrania parte de sus recursos naturales en pago por la ayuda prestada?

Tengo que repetir que EEUU es un socio estratégico de Ucrania. Valoramos mucho lo que ya se ha hecho por nuestro país. Tenemos que estudiar todas las posibilidades para conseguir la paz, que acumular todos los esfuerzos de todo el mundo civilizado, de la Unión Europea, de los Estados Unidos... para tener la posibilidad de combatir, de hacer frente al agresor, de recuperar los territorios temporalmente ocupados. Pero repito: no se puede decidir nada sin Ucrania. Y, en lo que se refiere a los recursos naturales, Ucrania está lista para firmar un acuerdo sobre las tierras raras, pero insiste en la inclusión de disposiciones sobre garantías de seguridad. Eso debe ser parte del acuerdo; por eso, este acuerdo tiene que ser más estudiado y hay que trabajar para conseguir el resultado y la firma de este acuerdo.

-Pero, ¿estaría su país dispuesto a ceder parte de esas tierras raras a cambio de esas garantías de seguridad?

No se trata de cambiar algo por algo. Tenemos que aprovechar la oportunidad para la inversión, para el desarrollo de nuestra economía y para, como he dicho antes, las garantías de seguridad. No estamos negociando nuestra soberanía o integridad territorial, sino que haya elementos que nos ayuden a desarrollar nuestra economía, y obtener más garantías de seguridad por la firma del acuerdo o del convenio de tierras raras.

- ¿"Garantías de seguridad" equivalen al despliegue de una fuerza de paz?

Tendremos una idea más detallada cuando esté el acuerdo pero esas garantias de seguridad son uno de los elementos más importantes. También debemos tener ventajas económicas por la explotación de las tierras raras y de los recursos naturales como tal.

Europa ha desempeñado un papel crucial pero siempre se puede hacer más

-El presidente francés, Emmanuel Macron, ha auspiciado ya dos cumbres sobre el futuro de Ucrania. Al margen de las palabras y de las reuniones, ¿está haciendo Europa lo suficiente?

Europa ha desempeñado un papel crucial y lo valoramos muchísimo, pero siempre se puede hacer más. Es muy importante acelerar al máximo el proceso de suministro de armamento y presionar más a Rusia. El flujo del material bélico debe ser muy estable y oportuno porque a veces nos falta material bélico en el campo de batalla. Por eso, solicitamos acelerar al máximo el proceso del suministro de ese material, el apoyo financiero, el despliegue de las sanciones, etcétera.

-La Unión Europea acaba de acordar su decimosexto paquete de sanciones a Rusia, que aprobarán el lunes. ¿Siguen siendo un mecanismo eficaz para frenar a Putin?

Es muy importante imponer más sanciones y cumplir con las ya acordadas, por que sin esas sanciones el desarrollo económico de Rusia sería más eficaz. Todas las sanciones sirven. Y tenemos interés en que se amplíen lo máximo posible para no darles la posibilidad de abastacer la guerra.

-En España hubo polémica por el estado de los Leopard que se iban a suministrar a Ucrania. ¿Cómo valoran la ayuda recibida por parte de nuestro país? ¿Ha sido la contribución que ustedes esperaban?

La respuesta es sí. Estamos en contacto a todos los niveles con el gobierno. Si hablamos de los Leopard, hemos recibido de momento 29 carros de combate. Es el material que necesitábamos, necesitamos y vamos a necesitar. Hay muchos otros elementos de sistemas de proteccion antiaérea, artillería y otros elementos... Es importante que España cumpla con lo mencionado en el acuerdo bilateral de seguridad, en el que hay previsto suministro de material por valor de 1.000 millones de euros para el año pasado. Valoramos ese apoyo y es muy importante no perder el ritmo sino acelerar al máximo el proceso. El suministro del material bélico es muy importante para nosotros.

- De esos 1.000 millones de euros que España comprometió para el año pasado en su acuerdo bilateral con Ucrania, ¿en qué nivel de cumplimiento estamos?

España está cumpliendo porque estaba previsto adquirir y enviar a Ucrania material bélico por esa cantidad, 1.000 millones de euros. El material está adquirido y la mayor parte ya está en Ucrania, aunque faltan algunos elementos, de artillería por ejemplo, porque depende de la industria... pero siempre percibimos apoyo y ganas de cumplir por parte del gobierno de España.

-Ucrania se desnuclearizó en los años 90, ¿fue una buena decisión?

Si en aquel momento hubiéramos sabido que Rusia no iba a cumplir su parte, quizá hubiéramos tenido que tomar otra decisión. Quizá no estaríamos en esta situación... pero ahora es más importante pensar cómo podemos conseguir la paz y cómo hablar con Putin desde una base sólida y común de Ucrania con la Unión Europea y con Estados Unidos y otros socios importantes.

Sin apoyo, no podemos hacer frente al enemigo

- Tenemos también el precedente de la invasión de Crimea en 2014. Europa actuó con bastante pasividad. A la vista de cómo están cambiando las relaciones internacionales, ¿temen que se repitan algunos errores de entonces?

Lamentablemente, Europa no reaccionó rápido a la invasión de 2014 con la ocupación de Crimea y de las regiones de Donest y Lugansk pero lo más importante es que ahora sí hemos tenido el apoyo. Sin el apoyo que tenemos desde hace tres años, y que seguro que vamos a seguir teniendo, para nosotros sería muy difícil hacer frente al enemigo. Nosotros hacemos todo lo posible para evitar los errores y evitar que los cometan nuestros países amigos. Compartimos toda la información y nuestra visión y los países socios pueden ver que estamos muy motivados para hacer frente al enemigo. Estamos protegiendo no solamente a Ucrania sino a toda Europa, al mundo civilizado, los valores europeos, los valores democráticos. Por eso, yo estoy seguro de que vamos a tener éxito. No es fácil y hay que franquear muchos obstáculos pero seguimos luchando y vamos a poner fin a la guerra, pero siempre juntos. Tenemos que acumular todos nuestros esfuerzos para todos juntos hacer frente al agresor. Acumulando estos esfuerzos vamos a conseguir la paz.

¿Y si no (lo conseguimos)?

Lo vamos a conseguir.