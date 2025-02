Le Scouarnec, el excirujano pederasta de Francia, reconoce que también abusó de su nieta

El juicio al mayor pederasta de Francia ha terminado su quinto día con una revelación estremecedora. Joël Le Scuouarnec ha confesado que también abusó de su nieta. En la sala se encontraban su hijo y su nuera, padres de la víctima, que han necesitado ayuda psicológica tras escuchar la confesión.

"Sí, reconozco que cometí abusos sexuales sobre mi nieta" ha dicho el excirujano de 74 años. Hasta el momento se sabía que Le Scouarnec había abusado de 299 víctimas, ya que él mismo lo reconoció el primer día de juicio. Tal ha sido la conmoción en la sala que la presidenta ha tenido que suspender la sesión.

En los diarios en los que relataba con todo detalle las violaciones que cometió a lo largo de 25 años como cirujano también se ha descubierto que tenía fantasías sexuales con su nieta nacida en 2012. En el momento en el que escribió acerca de ella tenía entre dos y tres años. Si bien no figuraba como víctima hasta que él mismo lo ha confesado.

El fiscal en cuanto ha escuchado la confesión ha asegurado que son actos sobre una menor que todavía no han prescrito, por lo que deben ser añadidos al resto del acta de acusación.

Su hijo no sabía nada, ni siquiera la primera condena de su padre en 2005

Su hijo y padre de la víctima ya había declarado. Un testimonio que ha revelado el ambiente de incesto en la familia -también lo comentó su hermana-. Además, el otro hermano también había sido abusado por su abuelo -el padre del acusado- y este, a su vez, había sufrido abusos por parte de un cura en su niñez.

El hijo de Le Scouarnec contó que tenía un vínculo muy fuerte con su padre. De hecho le visitó en la cárcel cuando fue arrestado en 2017 tras abusar de la hija de seis años de sus vecinos. "Trataba de comprender lo que hizo porque no entendía nada. Iba una y otra vez en busca de respuestas y no las tuve" ha indicado.

Tras conocer las actividades de su padre cayó en el alcoholismo y se quedó al borde de la depresión. Tampoco conocía que su padre había sido condenado previamente en 2005 por tenencia de material pedófilo. "Mi esposa la tomó con mi madre, le reprochaba que no nos lo hubiera dicho".

Sabía que su padre había escrito fantasías eróticas sobre su hija, pero no le denunció para preservar a la niña "porque no tiene ningún recuerdo". Ahora la cosa ha cambiado, ya que no sabía que esas fantasías habían derivado en abusos. "Me siento traicionado por mi padre, abusó de mi confianza" ha lamentado.

Las declaraciones del resto de familiares

Además del hijo también han declarado otros familiares como su exmujer, que negó saber los abusos cometidos por su marido e, incluso, puso en duda los testimonios de las víctimas: "A algunos menores les gusta eso".

El hermano del acusado, por su parte, afirmó que ella podría haber detenido a Joël: "Estaba al corriente de las actividades de su marido y no hizo nada". Por su parte, la hermana del acusado sabía que había abusado de sus hijas y le recomendó ir a terapia, algo a lo que se negó.

El hijo mayor de Le Scouarnec contó los abusos que sufrió por parte de su abuelo paterno, mientras que el menor es el que se ha enterado a lo largo de la quinta sesión del juicio de que abusó de su hija.

El mayor pederasta en la historia de Francia

Le Scouarnec es el mayor pederasta de la historia de Francia. Aprovechando su trabajo como cirujano abusó de casi 300 menores mientras estaban bajo los efectos de la anestesia. Aunque en 2005 ya se le condenó -sin cumplir pena de cárcel- por tenencia de material pedófilo, fue en 2017 cuando todo estalló.

La hija de 6 años de sus vecinos le denunció y se descubrieron unos diarios en los que relataba las violaciones que había cometido. Si bien, hasta ese momento había podido trabajar tanto en la sanidad pública como privada por un "fallo administrativo" en su expediente.