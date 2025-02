Scholz, Merz, Habeck y Weidel: así son los principales candidatos en las elecciones de Alemania 2025

Alemania celebra este domingo sus elecciones al Parlamento para elegir al nuevo canciller. El vencedor tendrá que hacer frente a importantes retos no solo para el país, sino también para Europa, como las negociaciones para acabar con la guerra de Ucrania.

El país germano vive un momento de auge de la extrema derecha. De hecho, el pasado 31 de enero estuvo a punto de aprobarse un proyecto de ley contra la inmigración que habría salido adelante gracias a los votos de la ultraderecha, sin embargo el Parlamento finalmente lo rechazó por 338 votos a favor, 350 en contra y 5 abstenciones.

Las elecciones de mañana son anticipadas, ya que en diciembre el canciller Olaf Scholz perdió la confianza de la Cámara (solo logró el apoyo de 207 diputados de los 717 totales). Si bien esa votación fue un trámite, ya que los principales partidos ya habían pactado que se celebraran elecciones anticipadas el 23 de febrero.

De entre todos los partidos políticos en Alemania, estos son los principales y sus candidatos.

Olaf Scholz del Partido Socialdemócrata SPD

Olaf Scholz es el actual canciller, lleva en el cargo desde 2021. Fue ministro de finanzas del Gobierno de Angela Merkel y alcalde de Hamburgo entre 2011 y 2018. Sin embargo, llega a las elecciones de este domingo muy debilitado tras perder apoyos el tripartito que formaba con los Verdes y el Partido Liberal (FDP).

De hecho, las encuestas dan una victoria al bloque conservador formado por la Unión Democristiana - Unión Social Cristiana (CDU/CSU). Aun así, Scholz no pierde la fe: "Ya he ganado varias elecciones en mi vida política, aunque las encuestas no lo sugerían", en referencia a las elecciones de 2021.

Friedrich Merz, de la Unión Demócrata Cristina - Unión Social Cristiana CDU/CSU

Friedrich Merz espera alzarse con la victoria con un discurso basado en valores más conservadores y una postura sobre la inmigración que le acerca al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Merz, definido por su entorno como una persona "recta" es abogado, católico, casado y tiene tres hijos. Tiene un gran sentido del deber y una puntualidad estricta que hace que empiece cualquier reunión a la hora prevista aunque falten personas convocadas.

En cuanto a su programa político, contrasta en muchas propuestas con el de Scholz. En el debate televisivo que protagonizaron el martes ambos chocaron en temas referidos a la inmigración o las energías.

Robert Habeck, Los Verdes

Forma parte de Los Verdes desde 2002, cuando se afilió a esta formación política por la falta de un carril bici en su estado natal, Schleswig-Holstein. Solo necesitó dos años para convertirse en el presidente regional del partido y, después, en ministro regional de Transición Energética, Agricultura, Medio Ambiente y Zonas Rurales.

Lideró el partido conjuntamente con Baerbock, la actual ministra de Relaciones Exteriores, hasta que en 2021 Habeck la dejó paso para postularse como canciller. Sin embargo, los resultados electorales de Los Verdes en esas elecciones estuvieron muy por debajo de lo esperado.

Alice Weidel, Alternativa para Alemania AfD

El partido Alternativa para Alemania tiene 12 años de historia y Alice Weidel es la primera candidata a canciller que presenta el partido en toda su historia. Weidel se crio en Harsewinkel en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.

Es graduada en Ciencias Económicas y trabajó en el banco de inversiones Goldman Sachs. Después se fue a China donde vivió varios años y se doctoró con una tesis sobre el sistema de pensiones chino.

Se afilió a la AfD en 2013 y cuenta con el apoyo de Elon Musk, con quien conversó a través de la red social X en una charla seguida por 200.000 usuarios. En ese momento comentó que "Hitler era socialista porque el Estado fundó compañías". Además aprovechó para criticar el Gobierno de Merkel ya que, a su juicio, arruinó el país.