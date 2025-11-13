'Safaris de la muerte': el escándalo de los presuntos viajes para disparar a civiles en Sarajevo

Durante el asedio a Sarajevo, que se produjo entre 1992 y 1996, murieron más 10.000 personas y la ciudad estuvo bajo constantes bombardeos y fuego de francotiradores desde las posiciones serbobosnias en las colinas que rodean la ciudad.

El asedio terminó oficialmente en febrero de 1996, con la retirada de las tropas serbobosnias tras la firma en diciembre de 1995 del acuerdo de paz que puso fin a la guerra.

Disparar por mero ocio

Ahora, según una denuncia interpuesta recientemente por el escritor Ezio Gavazzeni y los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, se ha conocido que algunos italianos se sumaron a los asediadores para disparar por mero ocio, apostados como francotiradores en las colinas alrededor de la ciudad bosnia.

Italia ha denominado a estos crímenes como 'safaris de la muerte' en los que, según difundió la RAI, los participantes habrían pagado entre 80.000 y 100.000 euros para tener acceso a estos macabros "paquetes turísticos", donde el drama y el peligro eran la mercancía.

El abogado Nicola Brigida ha reconocido a EFE que las pruebas que han permitido abrir la investigación revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas y que viajaban los fines de semana solo para "matar a gente".

La denuncia y la investigación no plantea nombres

La investigación de estos supuestos crímenes está a cargo del fiscal milanés Alessandro Gobbis y no plantea nombres sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que supuestamente prueban su organización o testimonios de soldados o de servicios de inteligencia, han afirmado los abogados.

Aun así, uno de los abogados ha asegurado en una entrevista que en la denuncia se incluyen elementos que podrían permitir la identificación de las personas que cometieron estos crímenes monstruosos"

Ya ha sido denunciado en el pasado

Los 'safaris de la muerte' en Sarajevo por millonarios extranjeros ha sido denunciada en otras ocasiones en el pasado. Por ejemplo, el documental 'Sarajevo Safari' (2022) del director esloveno Miran Zupancic sostiene que estos 'cazadores' procedían de Italia, Estados Unidos o Rusia aunque no aporta nombres.

En noviembre de 2022 la Fiscalía de Bosnia-Herzegovina se abrió a analizar las informaciones de esta película tras una denuncia interpuesta por la entonces alcaldesa de Sarajevo, Bengamina Karic.

El delito barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de 'motivos abyectos' y 'crueldad', lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia condenó a cadena perpetua a los líderes políticos y militares serbobosnios, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, por crímenes de guerra como el sitio de Sarajevo.