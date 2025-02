Rutte advierte de que "un simpático hombre de EEUU" llamará a los países que no cumplan con el gasto del 2% en Defensa

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este jueves a los aliados de la OTAN que no cumplen el compromiso de gasto del 2% del PIB en Defensa que si no hacen caso a sus demandas empezarán a recibir llamadas de "un hombre muy simpático en Washington", en referencia a Donald Trump, en un paso más para elevar la presión sobre países como España que no llegan al objetivo fijado en 2014.

"Estoy en contacto activo e intenso con estos países para asegurar que aceleren y alcancen el 2% (…) Y les advierto que, si no reaccionan a mis llamadas, podrían recibir una llamada de un hombre muy simpático en Washington, que quizás tenga menos paciencia", ha advertido Rutte desde Eslovaquia.

En la actualidad 23 de los 32 miembros cumplen el compromiso de dedicar el 2% a la partida nacional de Defensa, con España a la cola con el 1,28%. Afirma que estos países deben acelerar el ritmo y llegar al objetivo de aquí al verano.

Este debate se ha acelerado por la exigencia de Trump a los aliados europeos de dar un paso adelante en la inversión militar para hacerse cargo de la seguridad continental, un debate que cristalizará en la cumbre de La Haya en junio cuando se espera que los líderes de la OTAN fijen un nuevo objetivo de gasto.

Aunque Rutte ha deslizado ya que este nuevo objetivo "será considerablemente más del 3%" a la vez que ha insistido que el 2% fijado actualmente se queda muy lejos de las necesidades actuales del escenario de seguridad euroatlántico.

También ha destacado la necesidad de establecer un ambicioso calendario para alcanzar este nuevo objetivo y ha asegurado que no se debe repetir lo que ocurrió cuando en 2014 se adoptó el compromiso del 2% y solo comenzó a cumplirse tras la elección de Trump en su primer mandato como presidente de Estados Unidos en 2017.

El ex primer ministro neerlandés ha reconocido que otro elemento a tener en cuenta será cómo contabilizar el gasto militar, una discusión que ha asegurado que se dará en el seno de la OTAN, a la vista de que no hay criterios unificados en la organización.