Rusia rompe su moratoria y amenaza con misiles: el nuevo tablero de la tensión apunta a Europa

Rusia ha roto oficialmente su moratoria sobre el despliegue de misiles de corto y medio alcance. El movimiento, que parece apuntar más a castigar a Europa que a lanzar un aviso directo a Estados Unidos, ha sido explicado por el Kremlin como una consecuencia natural tras la salida de Washington del tratado INF en 2019. "Rusia ya no se considera limitada por nada. Se considera con derecho, si es necesario, a tomar las medidas necesarias", declaró Dmitri Peskov, portavoz presidencial.

Bielorrusia, la nueva base de sus misiles

El anuncio se produce apenas unos días después de que el propio Vladimir Putin, presidente de Rusia, informara del inicio de la producción en serie de los misiles hipersónicos Oréshnik, capaces de alcanzar posiciones clave de la OTAN en apenas 17 minutos. Según reveló, parte de ese arsenal será desplegado en territorio bielorruso. "Esta es una nueva realidad que tendrán que tener en cuenta todos nuestros adversarios. Esperen nuevos pasos", escribió el exmandatario Dmitri Medvédev en X.

Una Europa que se rearma

La decisión de Moscú llega en un momento en que los países europeos han comenzado a aumentar de forma notable sus presupuestos en defensa, en respuesta tanto a las presiones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como al contexto de guerra prolongada en Ucrania. Alemania ha enviado nuevos sistemas Patriot a Ucrania, mientras planea aprobar el despliegue de misiles Typhon y armamento hipersónico Dark Eagle. Para el Kremlin, esto ha transformado a la UE en "enemigo estratégico".

Advertencia sin preaviso

El Ministerio de Exteriores ruso ha dejado claro que no hará falta ningún aviso público antes de un eventual despliegue. "Difícilmente se pueden esperar anuncios", aclaró Peskov, al tratarse de un "asunto muy sensible". En paralelo, dos submarinos nucleares estadounidenses han sido movilizados en las últimas horas por orden de Trump. Aunque no se ha especificado el tipo de naves, analistas rusos apuntan a sumergibles de clase Ohio con misiles balísticos Trident II D5.

Choque comercial con India y China

A la escalada militar se le suma el desencuentro económico. Trump ha amenazado con imponer sanciones secundarias a países que mantengan relaciones comerciales con Rusia, incluyendo la venta de petróleo. El Kremlin lo considera "ilegal" y ha dejado claro que "los países soberanos deben tener y tienen el derecho a elegir por sí mismos a sus socios comerciales".

India ha elevado el tono acusando a EE.UU. y a la UE de hipocresía por criticar sus importaciones de crudo ruso mientras mantienen negocios con Moscú. Actualmente, el país asiático obtiene de Rusia más de un tercio de sus compras energéticas, frente al mínimo 2 % previo al inicio del conflicto. En paralelo, China también ha rechazado las medidas de presión de Washington, consolidando a Rusia como su principal proveedor de petróleo por encima de Arabia Saudí.