Rusia mide la respuesta de la OTAN con una doble invasión del espacio aéreo de países miembros

La última semana ha estado marcada por la tensión internacional después de que Rusia haya invadido, según apuntan desde el Kremlin, de manera accidental, el espacio aéreo de Polonia y Rumanía durante sendos ataques a Ucrania con naves no tripuladas. Ambos países son miembros de la OTAN, que ha respondido a estas injerencias anunciando la misión 'Centinela oriental' en la que también participará España.

Drones en Polonia

Durante la madrugada del 10 de septiembre, una veintena de drones rusos fueron detectados por las fuerzas de seguridad polacas, las cuales derribaron al menos tres de ellos con ayuda de aviones de Países Bajos e Italia. A consecuencia de estos hechos, los aeropuertos de Varsovia, Lublin y Rzeszów tuvieron que cerrar durante horas por precaución.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó estos acontecimientos como una "provocación a gran escala" y señaló que Europa no se encontraba en una situación tan peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Además, Tusk apuntó que se trataba del "primer caso" en el que "drones rusos son derribados sobre el territorio de un Estado de la OTAN", por eso mismo "todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio".

Acto seguido, Varsovia recurrió al Artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, el cual permite a cualquier país que pertenezca a la Alianza pedir consultas urgentes cuando temen que su seguridad está amenazada. Del mismo modo, activó a su Fuerza Aérea para cubrir el espacio aéreo con el objetivo de evitar que más naves no tripuladas cruzasen sus fronteras. Tras la ausencia de amenazas se dieron por finalizadas estas operaciones.

La respuesta de la OTAN

La Organización del Tratado del Atlántico Norte no tardó en responder y su secretario general, Mark Rutte, anunció el viernes el inicio de una misión militar de nombre 'Centinela oriental', que tratará de "potenciar nuestra postura militar aún más a lo largo de nuestro flanco oriental". Esta operación se iniciará "en los próximos días" y contará con la participación de países como Dinamarca, Francia, Reino Unido, Alemania, España y "otros".

"Además de capacidades militares más tradicionales, este esfuerzo también incluirá elementos diseñados para abordar los desafíos particulares asociados con el uso de drones", detalló Rutte en rueda de prensa, que añadió que 'Centinela Oriental' añadirá "flexibilidad y fuerza a nuestra postura militar" y servirá para ratificar que "como alianza defensiva, siempre estamos preparados para defender".

Por su parte, el comandante supremo aliado en Europa de la OTAN (SACEUR), el general Alexus G. Grynkewich, agregó que esta iniciativa permitirá aumentar la capacidad de disuasión y defensa, "incluso más centrada, exactamente cuando y donde se necesite".

"Incluirá capacidades mejoradas adicionales. Integrará defensas aéreas y terrestres, y aumentará el intercambio de información entre las naciones. Ante todo, fortalecerá aún más nuestra postura para proteger a la Alianza", añadió.

Grynkewich también destacó que esta misión contará con "un diseño de defensa completamente nuevo", ya que la forma anterior de organización en el flanco oriental consistía en "acciones individuales de policía aérea en diferentes ubicaciones y teníamos defensas aéreas terrestres individuales en varias ubicaciones también".

Con todo, 'Centinela oriental' abarcará desde el Polo Norte al Mar Negro y el Mediterráneo. "Con recursos adicionales, seremos capaces de cubrir brechas, de concentrar fuerzas donde necesitemos defender en un momento de una amenaza particular y tendremos mucha mejor comunicación a lo largo de todo el flanco oriental", concluyó.

Invasión del espacio aéreo rumano

Tan solo un día después del anuncio de la OTAN, Rumanía tuvo que activar a dos cazas F-16 para que interceptaran un dron ruso que había invadido su espacio aéreo cuando se dirigía a Ucrania. El Gobierno lo calificó como una agresión, aunque detalló que la población no estuvo en peligro en ningún momento. "Rumanía defiende su espacio aéreo y se mantiene vigilante ante la agresión rusa", señaló el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu.

El ministro detalló que los aviones detectaron el dron a las 18:23 horas y siguieron al aparato hasta que desapareció del radar en la región de Tulcea, a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Explicaciones y maniobras de Rusia

Desde Moscú han negado cualquier tipo de intencionalidad en sus incursiones y han aludido a errores en la navegación de los drones. Unas explicaciones que no han convencido a los países de la OTAN, que han rechazado estas incursiones, puesto que las consideran como "deliberadas".

Tampoco ha ayudado a despejar las dudas que Rusia haya iniciado junto a Bielorrusia maniobras militares en los mares Báltico y de Barents en las que se entrenará el uso de armas nucleares tácticas, misiles hipersónicos. Son los primeros que se realizan desde que comenzó la invasión en Ucrania y tienen lugar a menos de 500 kilómetros de Polonia.