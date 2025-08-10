Rusia intercepta más de 120 drones ucranianos, seis de ellos iban dirigidos a Moscú

Las fuerzas de la Defensa aérea rusa han derribado 121 drones ucranianos en diferentes regiones del país. La mayoría tenían como objetivo Crimea, Briansk y Bélgorod y seis de ellos iban dirigidos directamente a Moscú, según han informado las autoridades del Kremlin.

"Durante la noche del 9 de agosto a las 20.00 horas y hasta las 06:10 horas de Moscú del 10 de agosto, los sistemas de alerta de defensa aérea destruyeron e interceptaron 121 vehículos aéreos no tripulados de tipo aeronáutico ucranianos", ha señalado el Ministerio de Defensa de Rusia en un mensaje desde su canal de Telegram.

De todos ellos, 29 han sido interceptados en el territorio de Krai de Krasnodar, mientras que otros 15 han sido detenidos en Crimea, 13 sobre Briansk, 12 sobre Bélgorod, nueve en Voronezh y ocho en cada una de las regiones de Saratov.

Además, en la región de Kaluga han sido derruidos siete dispositivos, seis más sobre Tula, otros cinco en Rostov, cuatro en la región de Riazán y otros dos sobre las aguas del Mar de Azov. Por último, la defensa aérea rusa ha interceptado y derribado un dron más en cada una de las regiones de Smolensk, Oriol y Tver.

Una persona ha muerto por el impacto de un dron en un edificio residencial

Uno de los drones ha caído sobre el patio de un edificio residencial, dejando un muerto. "Uno de los drones (ucranianos) ha caído en el patio de un edificio residencial. Los residentes han sido evacuados y se ha instalado un centro de alojamiento temporal en una escuela cercana. El ataque ha causado víctimas. Preliminarmente, una persona falleció", ha notificado el gobernador de la región rusa de Saratov, Roman Busargin.

Estos ataques llegan en un momento de incertidumbre internacional. Tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como algunas de las principales potencias han reclamado en un comunicado conjunto voz para Ucrania en la reunión que el próximo 15 de agosto van a mantener el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin en Alaska.

Pedro Sánchez trasladó a Zelenski "todo su apoyo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una conversación telefónica con Zelenski en la que le transmitió todo su apoyo y la necesidad de una paz "justa y duradera". Por su parte, el líder ucraniano indicó que "estamos coordinando nuestra posición europea común" cuyo objetivo es "una paz justa".

Ambos reclamaron que Ucrania formara parte de la mesa de negociaciones. "Nada sobre Ucrania sin Ucrania", escribió el líder español en una publicación en su cuenta de X. En la misma línea se pronunció Xelenski, quien aseguró que "Ucrania está preparada para abrir el primer bloque de negociaciones".