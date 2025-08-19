Rusia está dispuesta a una reunión bilateral o trilateral con Ucrania, que debe prepararse "minuciosamente"

Rusia ha afirmado que una reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski, debe "prepararse minuciosamente". "Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", ha dicho a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Horas después de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Zelenski, Lavrov ha asegurado que su país no descarta una futura reunión con Ucrania y que podría ser en cualquier formato: bilateral, trilateral con la participación de Estados Unidos... Si bien, el ministro ha advertido de que será una reunión preparada y estudiada "minuciosamente".
Zelenski se muestra preparado para una reunión de alto nivel
Zelenski, tras su reunión con Trump, comentó que espera que esta reunión, sin condiciones, se produzca en las próximas dos semanas, pero "no tenemos fecha". El líder ucraniano afirmó que está listo para una reunión "de alto nivel" con Putin y que, en función del resultado, Donald Trump podría unirse a las negociaciones.
Para el presidente ucraniano, la reunión con Trump ha sido un "paso significativo de cara a terminar la guerra", tal y como puede leerse en una publicación en X. "Ya estamos trabajando en el contenido concreto de esas garantías de seguridad para Ucrania y nuestro pueblo", añadió.
Estados Unidos dice que ambos países tendrán que hacer concesiones y Macron propone que la reunión sea en Suiza
Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha pronunciado sobre esta posible reunión entre Rusia y Ucrania y ha señalado que ambos países "deberán hacer concesiones". Aunque "no sea justo, es lo que se necesita", de acuerdo con sus palabras en una entrevista en Fox News.
"En cualquier negociación para poner fin a una guerra o a cualquier conflicto, las partes deben recibir, pero también ceder. No es fácil, y quizá ni siquiera sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a una guerra" ha apuntado.
Por otro lado, el presidente de Francia, Enmanuel Macron, ha propuesto que la reunión sea en un país europeo y ha indicado Suiza como primera opción, según una entrevista recogida por la cadena TF1. "Es más que una hipótesis, es la voluntad colectiva. (...) Yo quiero que sea en Ginebra". Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz, preguntado por una posible fecha, ha coincidido con Zelenski: un par de semanas, según la agencia de noticias DPA.
La Comisión Europea celebra la decisión de Rusia
La Comisión Europea ha celebrado que Rusia se abra a una reunión con Ucrania, aunque ha evitado pronunciarse sobre cuándo debe suceder. "Celebramos que ahora haya cambiado de opinión y le haya comunicado al presidente Trump que estaría dispuesto a participar en dicha reunión" ha indicado la portavoz comunitaria, Arianna Podesta.
Asimismo, ha puesto el foco en que debe prepararse correctamente en línea con Ucrania, Estados Unidos y los estados miembros. "Nuestro objetivo es hacer todos los esfuerzos posibles que puedan conducir a negociaciones significativas para una paz justa y duradera", ha señalado.