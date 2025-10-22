Rusia ataca con drones una guardería en la ciudad de Járkov: había 50 niños dentro

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha denunciado un ataque de Rusia con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en la ciudad de Járkov. Uno de ellos ha impactado sobre una escuela en la que había 50 niños, aunque todos han resultado ilesos. El balance general del ataque es de un muerto y siete heridos, tal y como ha publicado el líder ucraniano en su perfil de X.

"No hay justificación para un ataque con drones contra un jardín de infancia" ha denunciado Zelenski, al mismo tiempo que ha afirmado de Rusia se está volviendo "más descarada". Asimismo, ha calificado de "reprimenda rusa" estos ataques, que son una respuesta a los que insisten en una solución pacífica y ha insistido en que "a los matones y terroristas solo se les puede poner en su lugar por la fuerza".

Por su parte, la Fiscalía de Járkov ha indicado que los drones empleados en el ataque son de fabricación iraní correspondientes al modelo Geran-2. "Los daños son bastantes importantes", ha afirmado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegub, quien ha contado que los drones cayeron sobre las 11:00 horas sobre "una zona de gran densidad administrativa y residencial".

El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, ha cargado contra Rusia porque "no tiene principios ni reglas", al tiempo que en un mensaje en Facebook publicaba un vídeo en el que lamentaba "solo destrucción y muerte".

Vi el tejado ardiendo, todo dentro de la escuela ardía

En un vídeo difundido por Reuters se observa la huella de destrucción que ha dejado el ataque sobre la escuela. Alona, una mujer que ha ayudado en el rescate de los niños, ha comentado que una niña tenía cortes minoritarios y que todos fueron evacuados hasta zonas seguras. "Los niños son niños. Lloraban, gritaban, preguntaban por sus padres... Estaban agobiados".

Oleksandr, padre de uno de los niños que estaba en la escuela se ha preguntado: "¿Bombardear niños probablemente no es una buena acción, no?". Por su parte, Ksenia, la madre de una niña de la escuela, se enteró de lo sucedido porque su padre la llamó y le contó lo sucedido: "Vi el tejado ardiendo, todo dentro ardía", ha relatado.

Rusia ha atacado esta noche a Ucrania con 405 drones de larga distancia y 28 misiles -11 eran misiles balísticos Iskander-M y otros cuatro eran misiles hipersónicos Kinzhal-. Estos últimos no han podido ser interceptados, pero otros 16 sí. En cuanto a los drones, las defensas aéreas han conseguido derribar 303.