Rusia asegura que su intención no era atacar a lo que Polonia responde que son "mentiras y negaciones"

La violación del espacio aéreo polaco con drones rusos ha generado el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra en Ucrania y ha llevado a que Polonia invoque el Artículo 4 del Tratado, que llama a los aliados a realizar consultas.

Mientras el Kremlin insiste en que no hubo intención de atacar a un país miembro de la OTAN, el Gobierno polaco acusa a Rusia de mentir y de actuar deliberadamente contra su territorio.

La versión de Rusia

El Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que entre sus objetivos militares no se encontraba Polonia y que la operación nocturna se centró en atacar varias regiones ucranianas, algunas limítrofes con la frontera polaca. Moscú admitió el uso de drones, pero recalcó que estos tienen un alcance máximo de 700 kilómetros, lo que, según su argumentación, los haría poco útiles para un ataque “en serio” contra Polonia.

Además, Rusia se mostró dispuesta a dialogar con el Ministerio de Defensa polaco para “aclarar el incidente”, subrayando que su intención no era provocar un conflicto directo con la Alianza Atlántica.

La respuesta polaca

Desde Varsovia, la reacción ha sido contundente. El viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Radosław Sikorski, ha aseverado que los drones “no se desviaron de su curso” y que el ataque fue deliberado contra Polonia. En un mensaje difundido en redes sociales, agradece la ayuda recibida de Países Bajos, Italia y Alemania para repeler la incursión, y denuncia las explicaciones de Moscú como “mentiras y negaciones”, calificándolas de “respuestas soviéticas por defecto”.

Sikorski ha confirmado que los ataques causaron daños materiales, aunque no hubo víctimas. Asimismo, advirte que “aunque la OTAN no está en guerra, la agresión rusa ataca más allá de Ucrania” y asegura que Polonia, junto a la UE y la Alianza Atlántica, “no se dejará intimidar”.

El ministro polaco fue más allá al acusar al Kremlin de “burlarse una vez más de los esfuerzos de paz” y ha recalcado que el intento ruso de reconstruir “el último imperio de Europa está condenado al fracaso”.