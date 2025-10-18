Rifirrafe entre Elisa Beni y Arantxa Tirado sobre Venezuela: "Es cuestionable que una Premio Nobel de la Paz apoyase un golpe de Estado"

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre por qué no detener las narcolanchas en lugar de bombardearlas. Trump respondió que durante décadas se intentó interceptarlas, sin éxito, y que los narcotraficantes empleaban lanchas de alta velocidad, "de nivel mundial", imposibles de alcanzar por medios convencionales. Sin embargo, añadió que su estrategia ha logrado "detener casi por completo el tráfico de droga por mar".​

Este ha sido uno de los temas a debatir en 'El gabinete' de 'Julia en la onda', con Elisa Beni afirmando que Trump estaba incumpliendo la normativa internacional y nacional, ya que no se podía bombardear en aguas internacionales por mucho que pareciera que las lanchas llevasen droga: "En ese supuesto, España tendría que estar bombardeando gente en el Estrecho todos los días".

El inicio de la conversación ha derivado en un rifirrafe entre la periodista y su compañera, Arantxa Tirado, a cuenta de unas declaraciones de Beni sobre Maduro: "Seguimos teniendo el hecho de que Maduro es un señor que no ganó las elecciones y que sigue estando ahí". Tirado ha respondido a ese comentario y ha comenzado un intenso debate sobre la democracia en Venezuela.

En un momento de la conversación, Tirado ha dicho: "Lo que pasa es que los demócratas hacen ejecuciones extrajudiciales para combatir y luchar por la democracia matando personas y es bastante cuestionable que una Premio Nobel de la Paz haga declaraciones apoyando a golpes de Estado, como el que hizo en 2002 contra Chavez. Podríamos hacer una profunda reflexión sobre qué es la democracia".

Para Tirado, "en España no se puede hablar de Venezuela sin caer en el 'cuñadismo' porque la gente no tiene ni idea de Venezuela y opina por encima de sus posibilidades".